Проект «Комфортная школа» – хорошая попытка решения проблемы трехсменного образования и аварийности школ. Однако насколько это будет способствовать нивелированию диспропорций в качестве образовательной инфраструктуры города и села – вопрос открытый.

В рамках данного проекта речь идет о строительстве школ по новым строительным стандартам для покрытия дефицита ученических мест, но не о модернизации имеющихся образовательных объектов. Вместе с тем, по информации акиматов, собираемой в рамках системы региональных стандартов, в стране насчитывается 6 991 образовательная школа. Из них 23,8% объектов (или 1 662) требуют проведения капитального ремонта. Менее половины имеющихся школ, а именно 44,3% (или 3 096), необходимо укомплектовать материально-технически.

Безусловно, проблемы этих учебных заведений частично будут решены за счет местных бюджетов и проекта «Ауыл – Ел бесігі». Однако по новым ГОСО они вряд ли будут модернизированы и доведены до уровня «комфортная школа» ввиду ограниченности финансовых ресурсов.

Достойные условия – одна из сторон медали, затрагиваемых проектом. Другой момент – это кадровый дефицит и качество преподавания. В рамках системы региональных стандартов был выявлен дефицит педагогичес­ких кадров по стране, величина которого достигла почти 18 тыс.

Создание «достойных условий для обучения и всестороннего развития» не должно ограничиваться только обеспечением зданий «под ключ», построенных по параметрам обновленного ГОСО. Правительству следует задаться вопросами кадровой потребности и качества преподавания в имеющихся школах.