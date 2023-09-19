Школьники-спасатели

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Анастасия Логвинова

В Мангистауской области для детей из Актау сотрудники аварийно-спасательных служб провели веселые старты «Мой Казахстан свободный!»

фото Валентины Зайцевой

Участниками мероприя­тия, нацеленного на воспитание патриотизма, командного духа, развитие физических навыков, стали воспитанники центра «Школьник».

– Мы организовали для ребят интересные тематические соревнования, чтобы они в игровой форме смогли примерить на себя профессию спасателей. Мы занимались с ребятами из центра на протяжении всего лета. Порядка двадцати школьников ходили к нам на дополнительные занятия, и сегодня мы рады проверить их навыки, – рассказал сотрудник ДЧС Серик Сагынтай.

Воспитанников кружков на летних каникулах обучали основам безопас­ности жизни в различных чрезвычайных ситуациях: при пожарах, наводнениях, землетрясениях, на воде. У детей воспитывали смелость, силу и ловкость.

Ребята участвовали в веселых стартах командами, и, конечно, то, как они смогли стать «единым организмом» в состязаниях, сыграло определяющую роль при выборе победителей. Школьники бегали, выползали из завалов, «спасали» людей из задымленных помещений, проверяли себя на меткость и смелость. Все участники команд – и большие, и маленькие – изо всех сил боролись за победу. Старшие поддерживали младших, а младшие были послушны как никогда. После подведения итогов представители ДЧС вручили юным спасателям дип­ломы и подарки, а также новые памятки и плакаты для изучения.

– Нам важно, чтобы дети четко понимали грани доз­воленного, знали, что все запреты нацелены исключительно на сохранение их жизней и здоровья. Мы часто практикуем встречи со спасателями, работаю­щими при пожарах и на воде, – отмечает директор центра «Школьник» Валентина Зайцева.

К слову, юные спасатели и сами готовили и раздавали памятки, ведь они взялись за обучение малышей детских садов.

#Актау #спасатели #школьники #веселые старты

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