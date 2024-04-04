Школьники ВКО недоедали – прокуратура

В школьных столовых были незаконно снижены нормы питания для детей

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Права более 9 тысяч детей из малообеспеченных семей защищены прокуратурой ВКО, передает Kazpravda.kz

В школьных столовых были незаконно снижены нормы питания для детей, относящихся к социально уязвимым слоям населения, получающих социальную помощь, сиротам, из неполных семей, оставшимся без попечения родителейи питающихся за счет государства.

Так, учеников в возрасте 11-18 лет кормили по нормам 7-10 лет.

К примеру, положенная норма хлеба для ученика в возрасте 11-14 лет составляет 35 грамм/день, а для 15-18 лет - 40 грамм/день, фактически дети питались со снижением нормы в 2 раза – 20 грамм/день для возраста 6-10 лет.

Кроме того, у 11 предпринимателей, оказывающих услуги по питанию в школьных столовых, при оплате незаконно высчитали налог на добавленную стоимость. Вместо 620 тенге оплачивалось по 553 тенге за 1 ученика/день, то есть с учетом НДС

По акту прокурорского надзора 7 должностных лиц управления образования ВКО, в том числе замглавы, курирующий данное направление, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Управлением образования для 9 501 школьника региона нормы питания увеличены, 11 предпринимателям для возмещения производится перерасчет незаконно удержанной суммы.