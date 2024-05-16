Школьников из пострадавших регионов полностью охватят летним отдыхом

Общество, Правительство, Паводки
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В регионах завершена работа по подготовке летнего отдыха детей. Об этом заместители акимов областей доложили на совещаниях под председательством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой, передает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба правительства

Так, летним отдыхом и досугом планируется охватить более 3 млн детей. Будут работать 10 тыс. лагерей различного типа. Детям обеспечат не только отдых, но и разнообразные познавательные программы, соответствующие их возрасту. 

Для учеников начальных классов будут работать пришкольные лагеря с акцентом на всестороннее развитие. Предусмотрены познавательные мероприятия. К примеру, в Атырауской области в рамках проекта «Kids university» дети получат временные «студенческие билеты» и в течение нескольких дней будут погружены в мир науки в ходе необычных занятий. 

Учащимся средних классов представят экскурсионно-туристические программы, уникальную возможность познакомиться с культурным и историческим наследием родного края. 

Например, в Северо-Казахстанской области для сельских школьников будут организованы поездки в Петропавловск, где они посетят достопримечательности, музеи, памятники истории, культуры. 

В Восточно-Казахстанской области продолжится проект «Гостевая семья» для учащихся городских школ, желающих обучиться казахскому языку и познакомиться с природой и культурой края. Участники проекта будут находиться более 20 дней в семьях, проживающих в сельской местности.

Для старшеклассников на базе колледжей и вузов запланирован ряд проектов профориентационного характера. 

По данным Министерства просвещения, мерами летнего отдыха будет охвачено 94% детей из социально уязвимых слоев населения. 

Особое внимание уделяется детям из регионов, пострадавших от паводков. Так, с начала паводков в детских оздоровительных центрах бесплатно побывали 614 детей, в настоящее время отдыхают 629 детей. На каникулах планируется охватить оздоровлением и отдыхом еще 3 833 ребенка.

«Министерство просвещения должно широко распространять лучшие кейсы в регионах по всей стране. При организации мероприятий главным приоритетом является безопасность детей. Принят график по проверке и приему мест отдыха и оздоровления школьников. Заинтересованные государственные органы и акиматы областей должны держать на постоянном контроле ход его исполнения в срок», — резюмировала Тамара Дуйсенова.

#дети #паводки #Правительство #летний отдых

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