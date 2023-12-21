Учеников начальных классов второй смены перевели на дистанционку в Астане
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Занятия для учащихся младших классов столичных школ сегодня пройдут в онлайн-формате, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление образования столицы
В ведомстве предупредили, что 21 декабря в Астане наблюдаются метель и гололед. Порывы ветра достигают 15-20 м/с.
«В связи с ухудшением погодных условий 21 декабря 2023 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», — сообщили в управлении образования столицы.