Учеников начальных классов второй смены перевели на дистанционку в Астане

Занятия для учащихся младших классов столичных школ сегодня пройдут в онлайн-формате, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление образования столицы

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ведомстве предупредили, что 21 декабря в Астане наблюдаются метель и гололед. Порывы ветра достигают 15-20 м/с.