Теперь дети и подростки могут заплатить в автобусе с помощью специальных QR-кодов

Фото: прокуратура Жамбылской области

Сотрудники региональной прокуратуры выявили отсутствие льготного тарифа для детей при электронной оплате проезда на общественном транспорте, сообщает Kazpravda.kz

В частности, при оплате проезда в общественном транспорте через банковские системы и мобильное приложение стоимость с детей взималась в полном размере как со взрослого, то есть 100 тенге, тогда как для учащихся школ (1-11 классы) законодательством предусмотрены 50 тенге.

Таким образом, школьники не были должным образом охвачены льготами, предусмотренными государством.

По мерам прокуратуры области в систему электронных оплат проезда для школьников и внедрен «виртуальный школьный тариф».

В надзорном органе подытожили тем, что данное нововведение позволило 230 тыс. школьникам региона беспрепятственно оплачивать проезд в общественном транспорте по льготному тарифу используя специальные QR-коды.