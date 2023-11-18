Школы и вузы объединились в защите прав детей

Общество
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

В столице стартует студенческий волонтерский проект "Менің бауырым", передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Двухстороннее соглашение о реализации волонтерского проекта "Менің бауырым" подписали министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Совместный документ направлен на защиту прав детей и эффективное управление проектами в сфере детства, создание безопасной и благоприятной образовательной среды для учащихся школ.

Министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что важной задачей государства остается обеспечение безопасности детей. В данном направлении ведомством принимается ряд мер, в том числе по реализации социальных проектов.

"Древний обычай нашего народа "Асар" - "всем миром" - гласит о совместной взаимопомощи, и волонтерство напрямую отражает эти национальные и общечеловеческие ценности. Мы уверены, что именно волонтеры в лице молодого поколения поведут за собой детей к добру, справедливости, созиданию и творческому энтузиазму, как истинные патриоты и граждане своей страны. Волонтерское движение "Менің бауырым" станет еще одним шагом в укреплении сотрудничества по защите прав наших детей", - отметил Гани Бейсембаев.

Волонтерами проекта "Менің бауырым" станут добровольцы среди студентов вузов, обучающиеся на 3-5 курсах по специальностям педагогики, юриспруденции, психологии, социальной педагогики и информационных технологий. Планируется сформировать команду из 1300 студентов 12 вузов, которые будут оказывать поддержку учащимся 171 школы столицы.

"Дорогие студенты, студенческие годы - золотой период вашей жизни. Время, когда вы направляете собственные ресурсы на всестороннее развитие: учебу, науку, социальную и общественную жизнь. В США есть такая дисциплина как "Community service" - общественная нагрузка. Такое внедряется и в казахстанских вузах. В 6 университетах Казахстана первым же делом мы запустили пилотный проект. В этих университетах GPA, который 100% измеряется академическими показателями, мы разделили так: 50% – академический показатель, 25% – научно-исследовательская деятельность и 25% –общественно-социальная работа. То есть общественно-социальная деятельность каждого студента: волонтёрство, спорт, социальные проекты, культурные. Это тоже измеряется, даёт надбавку в 25% всего показателя. Поэтому запуск проекта "Менің бауырым" можно считать продолжением благой инициативы в пользу всего общества. Благополучие наших детей - благополучие всего государства", - отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Отметим, волонтеры проекта "Менің бауырым" пройдут обучающие тренинги, им будут выданы инструкции и руководства для работы в школах с детьми и подростками. Дальнейшая их работа будет включать в себя важные направления по патриотическому и экологическому воспитанию, повышению ответственности, укреплению внутришкольных взаимоотношений, развитию эмоционального интеллекта, правовой, читательской, финансовой и IT грамотности. Волонтерские группы будут формировать высшие учебные заведения и при поддержке управления образования города Астаны организовывать их работу в школах.

#права детей #Министерство просвещения #министерство науки #Менің бауырым

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