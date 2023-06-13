Шлагбаум перед БАО

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Асет Калымов

Туристы три года ждут, когда же откроют дорогу к Большому алматинскому озеру.

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Вопросы беспрепятственного проезда к живописным предгорьям Заилийского Алатау, а также благоустройства национальных природных парков обсудили на днях представители госорганов, общественных объединений и бизнес-структур Алматы. Очередное заседание городского совета по туризму состоялось в горной местности, в визит-центре «Аюсай».

По общему мнению экспертов туриндустрии, стоит хоть раз побывать в таком уникальном месте, как Большое алматинское озеро (БАО). Водоем расположен в окружении величественных Тянь-Шаньских гор на высоте 2 510 м над уровнем моря, в 25 км южнее Алматы. В ущелье открывается великолепный вид на заснеженные горные пики, еловый массив и альпийские луга.

Изюминка озера в том, что оно меняет свой цвет в зависимости от времени года и погоды: от светло-зеленого до бирюзово-голубого. Кроме того, БАО – один из источников питьевой воды для алматинцев, поэтому купаться и рыбачить в нем строго запрещено.

Как напомнили участники совещания, в связи с дорожным ремонтом и строительством селезащитной плотины трассу, ведущую к Большому алматинскому озеру, закрыли весной 2020 года, и неизвестно, когда откроют. Одна из причин – появление обвалов и промоин на некоторых участках дороги. Между тем стартовал летний туристический сезон, поток отдыхающих растет день ото дня, а одна из главных достопримечательностей Алматы уже три года подряд остается «вне зоны доступа».

– Дорога к БАО в аварийном состоянии: ни акимат города, ни «Казавтожол» не дают информации, когда ее отремонтируют, – посетовала директор Казахстан­ской туристской ассоциации Рашида Шайкенова. – Турфирмы интересуются, будет ли озеро функционировать нынче как место посещения? Мы согласны, что с целью сохранности экологии туда нельзя допускать машины, туристы и так добираются пешком последние несколько километров. Однако мимо них, несмотря на плачевное состояние трассы, проезжают целые группы автомобилистов. Хотелось бы знать, кто эти «льготники»? За что им дана такая привилегия?

Представители нацпарка «Иле-Алатау» пояснили, что право проезда к озеру имеют лишь работники задействованных здесь строительных компаний.

Одна из острых проблем – несоблюдение посетителями правил безопасности. Как напомнил директор Каскада ГЭС АО «Алматинские электрические станции» Назар Саткалиев, еще в середине прошлого века на территории БАО была построена гидроэлек­тростанция. Она генерирует 43,7 мегаватта электроэнергии.

– Последний раз плотина станции ремонтировалась аж в 1956 году, – сказал энергетик. – Здесь проложены трубы, на которые наступать категорически нельзя: можно упасть, получить гидроудар. Однако, несмотря на предупредительные знаки, турис­ты передвигаются по ним, чтобы сократить расстояние до озера. Но это небезопасно. Нужно помнить, что озеро – стратеги­ческий объект, доступ к его побе­режью для туристов запрещен.

В свою очередь инспекторы нацпарка «Иле-Алатау» вылили поток жалоб на посетителей, которые оставляют после себя горы мусора, не соблюдают технику безопасности при разжигании кост­ров, что может повлечь лесные пожары. Лесничие посоветовали размещать в общественном транспорте города информационные стикеры о правилах поведения на природе.

К слову, от шлагбаума близ экопоста до БАО путь неблизкий – 16 км. Причем топать приходится в гору, а это не каждому под силу. Минимум три часа туристы тратят на восхождение. Именно поэтому организаторы экскурсий просят местные власти решить вопрос ремонта дороги и обеспечения проезда до прежнего конечного пункта. Тогда не только спортсмены, альпинисты, велосипедисты, но и любой желающий сможет насладиться красотой этого поистине волшебного уголка природы. Ведь неслучайно его называют изумрудом Казахстана.

По словам главы общественного объединения «Казахстанский альпийский клуб» Тимура Дуйсенгалиева, скорейшего открытия БАО ждут не только отечественные, но и зарубежные любители гор. В мире имеется множество режимных туристи­ческих объектов, однако проблем с их посещением нет. К тому же инвесторы из ТОО «Turanga Group», обустроившие расположенную поблизости площадку «Аюсай», планируют построить и на территории БАО такой же визит-центр, глэмпинги, подвесной пешеходный мост, проложить кольцевую тропу вокруг озера.

Завершая встречу, руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова заверила, что вопрос доступа туристов на БАО будет решаться с учетом высказанных замечаний и предложений бизнесменов и общественников.

Тем временем пресс-служба Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития сообщила о планах по проведению капитального ремонта 26 км трассы, ведущей на БАО. Уже готова проектно-сметная документация. Однако ремонтные работы здесь начнутся по мере завершения дорожно-строительных проектов, осуществляемых сейчас в других регионах.

В ведомстве сообщили, что участок дороги Алматы – Космостанция, проходящей мимо БАО, закрыт из-за опасных дефектов (глубоких пробоин, возникших из-за обвалов горных пород, камнепадов, снежных лавин). Проезд авто запрещен, установлен шлагбаум, организовано дежурство.

К сожалению, точную дату начала дорожного ремонта чиновники не назвали. Между тем данная ситуация играет на руку местным таксистам, установившим непомерно высокий тариф за проезд от шлагбаума до озера и обратно в размере 30 тыс. тенге (!) за салон, или 7 500 тенге с пассажира. Это, видимо, на них жаловались туроператоры на совещании. У нас всегда можно найти лазейку, чтобы обойти строгий запрет…

#Алматы #туризм #дороги #ремонт #БАО

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