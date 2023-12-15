Штирлиц привел к домбре

Студентке Жезказганского музыкального колледжа всего 15 лет, сегодня она единственная славянка, которая выбрала для себя отделение народного творчества по классу домбры. Ксения признается, что музыка ей нравилась всегда, но по-настоящему она начала ею заниматься с 10 лет.

– Я училась в школе, когда впервые услышала исполнение мелодии из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» на домбре, – рассказала она. – Какое прекрасное звучание! И я влюбилась, ведь на этот инструмент очень красиво ложится любая музыка, даже самые сложные произведения.

С разрешения мамы Ксения экстерном окончила курс в городской школе искусств, а после 9-го класса поступила в музыкальный колледж.

Преподаватели колледжа, когда узнавали, что Ксения твердо настроена играть на домбре, хоть и удивлялись – славянские парни и девушки с домброй в Жезказгане редкость, но все же были рады ее выбору и сегодня очень помогают в учебе. Первым делом ее научили ставить правильно руку и пальцы, что очень важно для домбристов. Сейчас она также учится играть на фортепиано – это предмет обязательный.

С тех пор как Ксения впервые взяла в руки двуструнный инструмент, она успела выучить около 60 казахских кюев. Каждый из них, признается она, по-своему прекрасен.

– Мой любимый кюй – «Қара жаяу» Айтжана Есенулы, – отметила она. – А самый сложный в исполнении «Ақсақ киік», в нем достаточно много форшлагов, что нелегко дается изучающим. Однако вместе с преподавателем работаем над постановкой, звуками.

Любовь Ксении к народным произведениям стала первым шагом на пути к изучению казахского языка. Как призналась девушка, казахский язык ей всегда нравился, но выучить его в школе так и не получилось. С августа этого года домбристка посещает онлайн-курсы, уже хорошо освоила личные и множественные окончания.

– По совету моего учителя, стараюсь говорить на казахском в колледже, – рассказала она. – Чтобы привыкнуть к разговорной речи, нужна практика. Если честно, первое время не могла преодолеть языковой барьер – хотела что-то сказать, но слова как будто вылетали из головы. А потом понимала, что просто растерялась.

Грамматика, несомненно, тоже трудная часть учебной программы, однако Ксения искренне благодарна однокурсникам и педагогам, которые поддерживают ее начинания. Пока они общаются простыми фразами, но стараются говорить больше по-казахски.

– В изучении языка, как и в музыке, с каждой нотой, с каждым словом становится легче, – поделилась девушка. – Когда все получается, хочется еще больше учиться, играть и говорить только по-казахски.

Очень жаль, отмечает она, что школьной программы было недос­таточно, чтобы начать общаться по-казахски, ведь на уроках у учителя более 20 человек, а на курсах занятия индивидуальные.

Чтобы закреплять пройденный материал, преподаватель посоветовала смотреть больше фильмов и сериалов на казахском языке. Если чаще смотреть казахскоязычный контент, то какие-то слова будут откладываться в голове, а потом их можно будет применить в жизни, в обычном разговоре.

– Сейчас я смотрю сериал «Міржақып. Оян, қазақ!» с субтитрами на русском языке, – рассказала Ксения. – Так легче – и слушаешь, и перевод одновременно смотришь. Очень интересный опыт.

Студентка надеется, что, вы­учив падежные окончания, сможет свободнее общаться со сверст­никами и педагогами. Пос­ле окончания колледжа Ксения планирует учиться музыке дальше. Пока еще не определилась с вузом, но выбирает между двумя городами – Астаной и Алматы. Она уверена, что в высшее учебное заведение поступит с хорошим знанием казахского языка.

– Как будущий артист, а тем более выступающий с домброй, я обязана знать казахский, – уверена она. – Конечно, слушателям будет приятно, если я буду обращаться к ним со сцены на их родном языке. Но казахский я учу не только поэтому, он мне очень нравится. Здесь, как с музыкой, когда начала играть кюи, очень их полюбила.

Ксения – постоянный участник творческих конкурсов и соревнований разного уровня, на ее счету немало побед. В ноябре она выступала в Астане на конкурсе «Мың бала». Для нее это не только практика, но и способ побороть волнение. Выс­тупления перед широкой аудиторией придают уверенность в себе. Когда зритель улыбается, аплодирует, хочется играть еще больше и лучше, ведь музыка приносит удовольствие и артис­ту, и слушателям. Возможно, эта обретенная уверенность и помогла музыканту заговорить с ровесниками по-казахски.

А пока что самые благодарные и добрые поклонники Ксении – родные. Ни одно семейное торжество не обходится без ее музыкального номера. С января, после сессии, юная домбристка планирует заняться вокалом. По ее мнению, каждый музыкант должен уметь петь. А это значит, что в ее репертуаре появятся пес­ни на казахском, которые тоже помогут совершенствоваться в изучении государственного языка.