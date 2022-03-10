Штрафной удар

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрил в первом чтении поправки, согласно которым штрафы за некачественные услуги операторам связи увеличат

в 10 раз. При этом, как стало известно, технология 5G дойдет в Казахстане не дальше областных центров к 2024 году. Селу 5G не видать.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам связи были разработаны парламентариями. Как напомнила депутат Жанна Телпекпаева, Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года была отмечена необходимость устранения цифрового неравенства, обеспечения максимального доступа к Интернету и качественной связи всех граждан.

В настоящий момент в период пандемии и перехода населения на удаленный режим работы возросла значимость качества предоставляемых услуг связи, которая прослеживается в увеличении количества жалоб от населения.

– Участившееся количество жалоб граждан и выявленные нарушения по проведенным проверкам говорят об имеющейся проблеме в этой сфере, – отметила депутат.

Законопроект позволит усилить ответственность операторов связи. Так, за оказание услуг связи и доступа к Интернету, не соответствующих установленным законодательством техничес­ким параметрам, предлагается повышение административного штрафа за указанное правонарушение до 1 000 МРП и за повторное нарушение, совершенное в течение года, – до 1 500 МРП. По мнению депутатов, это позволит защитить право граждан на получение качественных услуг связи и Интернета и позволит создать дополнительные условия для конкуренции среди операторов.

Между тем депутат Айгуль Нуркина обеспокоена, не спровоцирует ли такой подход роста тарифов для потребителей.

Жанна Телпекпаева напомнила, что, согласно статье 637 КоАП, штраф за плохую услугу для субъекта крупного предпринимательства составляет 100 МРП, за повторное нарушение, совершенное в течение года, – 200 МРП. При этом субъект крупного предпринимательства при признании факта нарушения вправе, согласно КоАП, оплатить штраф в размере 50%, то есть 50 или 100 МРП. Зачас­тую операторам комфортнее оплатить половину штрафа, нежели устанавливать дополнительное оборудование либо иным способом развивать свою сеть. В конечном итоге все неудобства со связью сказываются на абонентах, которые свои обязательства перед оператором выполняют на постоянной основе, то есть оплачивают тариф в полном объеме.

– В 2020 году для операторов связи годовая ставка платы за сотовую связь уменьшена на 90%, то есть налоги за 5 лет им возвращаются, а это 85 миллиардов тенге, за год это 17 миллиардов тенге. Государство им в форме возвращенных налогов вернет 85­миллиардов за 5 лет. По­этому увеличение штрафов не повлечет повышение тарифа, – аргументировала депутат.

Подняли депутаты и вопрос административной ответственности операторов связи за нарушение правил оказания услуг связи. Сегодня операторы принимают заявки о неисправностях с 9 утра до 21 вечера. В ночное время у абонентов такой возможнос­ти нет. При этом в правилах операторы обязаны обеспечивать доступ в Интернет в круглосуточном режиме, осуществлять прием в том числе и информации от абонента о технических неисправностях. Депутаты требуют изменить ситуацию.

На это вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек согласился с претензиями.

– В настоящее время преду­смотрено осуществление приема в круглосуточном режиме от абонентов о не­исправностях, однако на прак­тике такого нет. Я думаю, что ваше предложение своевременно, мы готовы его рассмотреть и проработать, – сказал он.

Он же, отвечая на вопросы мажилисменов, сообщил, что к концу года технология 5G будет внедрена в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. К 2023–2024 годам она придет в областные центры. А вот селам ждать 5G не стоит. Тянуть ее туда не будут.

Согласно повестке, Мажилис одобрил ратификацию Конвенции Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации.

Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, Казахстан подписал в августе 2019 года. Она вступила в силу 12 сентяб­ря 2020 года. Ее подписали 55 стран, такие как Китай, США, Корея, Индия и другие.

Из них конвенцию ратифицировали 7 стран (Сингапур, Эквадор, Фиджи, Гондурас, Катар, Саудовская Аравия, Турция) и 1 страна утвердила (Беларусь). Ратификация конвенции позволит укрепить договорно-правовую базу по урегулированию международных споров, возникающих в контексте международных коммерческих отношений, посредством медиации, а также укрепить позицию государства в области права международной торговли и будет приветствоваться деловыми кругами и иностранными инвесторами.

Во втором чтении Мажилис одобрил поправки по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации. В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на расширение доступа детей с особыми пот­ребностями к получению медицинских реабилитационных услуг, сокращение срока постановки на учет для получения жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Также поправки направлены на профилактику буллинга и кибербуллинга, в том чис­ле путем законодательного закрепления понятий «буллинг», «онлайн-платформа», «сервис обмена мгновенными сообщениями» и механизмов реализации профилактичес­ких мероприятий в образовательной и информационной сферах.

Для этого внесена норма, согласно которой крупные меж­дународные соцсети должны сотрудничать с гос­органами Казахстана, а для этого необходимо иметь своего представителя в каждой стране, пусть и удаленно. Как уточнила в интервью журналистам депутат Динара Закиева, закон касается тех сервисов, чья пользовательская база превышает 100 тыс. человек. Власти будут отрабатывать с руководством соц­сетей факты кибербуллинга.

– Например, если родитель обратится в Министерство информации и общественного развития с заявлением, что в отношении его ребенка осуществляется кибербуллинг в социальных сетях, то в течение трех дней Мининформации должно принять меры. В рамках этих трех дней они проверяют информацию и отправляют ее представителю из социальных сетей, с которым находятся на связи. Затем представитель в течение 24 часов должен принять меры, удалить контент, информацию, которая содержит кибербуллинг в отношении детей, – сказала депутат.

Она также сообщила, что Министерством информации и общественного развития на данный момент проведены переговоры с самыми крупными социальными сетями – Facebook, Instagram и LinkedIn.

– И уже предварительно определены представители в Гонконге, с которыми министерство находится на связи, – сказала Динара Закиева.

Также депутаты согласились с поправками Сената в законодательство по воп­росам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, и, согласно повестке, прекратили досрочно полномочия депутатов Мажилиса Файзулла Каменова и Сергея Решетникова. Досрочно же депутаты прекратили полномочия члена ЦИК Ерлана Дауылбаева. Кроме того, согласно повестке, вновь избранный депутат Мажилиса Аманжол Альтай принес присягу.

По традиции завершилось пленарное заседание оглашением депутатских запросов. Так, депутат Жанарбек Ашимжанов при осуществлении следственных действий по январским событиям просит на системной основе через средства массовой информации рассказывать о каждом факте состоявшегося приговора в отношении виновных сотрудников либо отмене постановления о возбуждении уголовного дела с указанием причин отмены.

Как напомнил мажилисмен, Главой государства Генеральной прокуратуре поручено обеспечить законность и соб­людение прав граждан при осуществлении следственных действий по январским событиям.

– Президент заявил о важности на корню устранить такие средневековые явления, как пытки и жестокое обращение. Генеральной прокуратуре поручено выработать предложения, направленные на усиление ответственнос­ти за антигуманное отношение к подследственным и заключенным. Кроме того, поставлена задача об информировании населения о ходе расследования, – подчеркнул Жанарбек Ашимжанов.

Также он отметил, что информационный вакуум, допущенный правоохранительной системой, стал поводом к заполнению информационного пространства всевозможными домыслами об ужасах в следственных изоляторах.

– Когда закончится расследование о том, кто подстрекатели и как обстоят дела с теми, кто находится в изоляторах? Как соблюдаются их права, когда завершится уголовное дело, когда передадут в суд и в целом, что происходило именно в те дни? Вот такие вопросы задаются со стороны общества. Должны быть предоставлены открытые, четкие, исчерпывающие ответы на эти вопросы. По­этому соответствующие силовые структуры, руководители госорганов должны прийти в Мажилис и дать исчерпывающие ответы на эти вопросы. Это требование избирателей, – сказал депутат.

Коллегу поддержал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

– Безусловно, мы не можем вмешиваться в ход следствия, особенно в засекреченное. Есть, конечно, определенные конституционные ограничения. Но вместе с тем общество ждет ответы на вопросы по январским событиям. И будет правильно заслушать информацию от руководителей силовых структур. У нас в законодательстве преду­смотрена возможность, чтобы на пленарном заседании руководители госорганов дали устный ответ на депутатский запрос. Поэтому руководителю аппарата и соответствующему комитету поручаю организовать данный вопрос, – сказал Ерлан Кошанов