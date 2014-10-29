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Шунгит – "металлоизвлекатель"
Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
Использованная руда и отвалы месторождений обретают вторую жизнь и вновь идут в дело. Авторы проекта, признанного победителем в региональном конкурсе "Энергия будущего", доказали, что их можно обогатить на 40%. Директор предприятия Михаил Наурызбаев, посвятивший многие годы жизни исследованиям в этой области, рассказал, что в его основе – нанотехнологии. Благодаря инновационному подходу из отработанного материала планируется выпускать в общей сложности пять видов продукции.

– Мы получаем шунгитовую продукцию, которая может быть использована в народном хозяйстве не только для очистки воды, – рассказывает он. – С ее помощью можно очистить любые отходы цветной металлургии. В этом смысле она незаменима для шинного производства, в том числе для получения технических и других видов резины.

Более того, шунгитовые сорбенты необходимы в процессе извлечения золота, серебра и других ценных металлов. Неудивительно, что на инновационную продукцию уже оформлены заказы. Не будет недостатка и в сырье, поскольку в отвалах содержится более 20 млн. тонн руды. Но самое главное – проект решает проблемы экологии и импортозамещения.

Дамир Егизбаев, директор Центра коммерциализации науки МОН РК, констатирует тот факт, что теперь нет необходимости завозить вышеназванный сорбент из других стран.

– Все мы радуемся возрождению былой горняцкой славы нашего поселка, – говорит мастер цеха Бауржан Олжаев.

Новое предприятие обеспечивает занятость местного населения. В настоящее время здесь уже трудятся порядка 10 человек. Это жители самого поселка Ауэзово и соседнего Шалабая. С выходом завода на полную мощность работу получат еще 20 сельчан.
 

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