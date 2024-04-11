Шымкентские школьники представили свои научные работы

Семиклассница СШ № 53 Мус­лима Муратжанова вместе с восьмиклассником этой школы покорили посетителей выставки трепетным отношением к животным. Их проект, направленный на защиту животных, оказался не просто в тренде, но и очень трогательным.

– Санжар нашел кошку среди зимы, без лапки, истощенную и больную, – рассказывает Муслима. – Теперь она здорова и счастлива, живет в семье. У нее даже котята появились, а ведь несколько раз ей не удавалось их выносить. Мы стали анализировать причины. Наблюдая за Наргизой, поняли: проблема в том, что кошка прыгает на живот, ударяется – и котята не выживают.

Муслима и Санжар решили найти для Наргизы инвалидную коляску и тем самым помочь ей выносить котят. В Казахстане такой не нашлось, а коляски для собак не подошли. Коляску нашли в России, но ее цена оказалась непомерной. Тогда ребята решили самостоятельно разработать и сделать подходящую модель свои­ми руками. У них все получилось. Доказательство тому – кошка Наргиза с тремя котятами, которую они взяли с собой на выставку.

– Некоторые считают, что человек – повелитель природы, – эмоцио­нально говорит Муслима. – Кто-то может поднять руку на животных… А ведь они живые существа, у них есть свои печали и радости. Теперь наша мечта – наладить массовое производство таких колясок, чтобы и другие пострадавшие кошки смогли жить полноценной жизнью.

Семиклассница Роза Парманова делает индивидуальный парфюм. Она из числа тех, кто хочет пользоваться особым ароматом. Подросток сама обратилась к учителю химии Интизор Каримовой, решив попробовать создать ароматы на основе фруктов, ягод и цветов. На выставке она представила семь образцов с ароматами голубики, арбуза и другими. Их состав она разработала за два месяца. У юного парфюмера даже появились первые покупатели. Интизор Каримова характеризует свою ученицу как трудолюбивую, любящую химию, любопытную и стремящуюся экспериментировать.

Подружки, ученицы 7-го класса СШ № 132, Балнур Казына и Балнур Касымбек во внеурочное время посещают кружок во Дворце школьников. Первая хочет стать врачом, вторая – фармацевтом. Отсюда и интерес к строению клеток – животных и растительных, проведению ДНК-тестов, изучению микро- и макроэлементов, которые входят в состав продуктов. Научная работа, которую представили школьницы, касается основ правильного питания.

Восьмиклассников Жасулана Пазылхана и Рамазана Самета хорошо знают в СШ № 131. Три года назад оба увлеклись машиностроением и теперь работают над созданием автомобилей с электродвигателями. На выставке их джип для горных заездов и автомобиль для поездок по асфальту намотали не один километр, демонстрируя свои технические характеристики и преимущества перед существующими моделями.

– Работы разноплановые, дети, бесспорно, талантливы и увлечены, – считает член жюри, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды ЮКУ им. М. Ауэзова Александр Колесников. – Они делают различные макеты, активно работают с электроникой, создают роботов, «умные» дома и машины, пытаются производить материалы на 3D-принтере, которые самостоятельно изобрели. Такая активность радует. Именно так появляется интерес к науке и технике.