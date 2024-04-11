Шымкентские школьники представили свои научные работы

Общество
151
Любовь Доброта

Выставка «Science kids – Дети науки!» открылась в ЮКУ им. М. Ауэзова

фото автора

Семиклассница СШ № 53 Мус­лима Муратжанова вместе с восьмиклассником этой школы покорили посетителей выставки трепетным отношением к животным. Их проект, направленный на защиту животных, оказался не просто в тренде, но и очень трогательным.

– Санжар нашел кошку среди зимы, без лапки, истощенную и больную, – рассказывает Муслима. – Теперь она здорова и счастлива, живет в семье. У нее даже котята появились, а ведь несколько раз ей не удавалось их выносить. Мы стали анализировать причины. Наблюдая за Наргизой, поняли: проблема в том, что кошка прыгает на живот, ударяется – и котята не выживают.

Муслима и Санжар решили найти для Наргизы инвалидную коляску и тем самым помочь ей выносить котят. В Казахстане такой не нашлось, а коляски для собак не подошли. Коляску нашли в России, но ее цена оказалась непомерной. Тогда ребята решили самостоятельно разработать и сделать подходящую модель свои­ми руками. У них все получилось. Доказательство тому – кошка Наргиза с тремя котятами, которую они взяли с собой на выставку.

– Некоторые считают, что человек – повелитель природы, – эмоцио­нально говорит Муслима. – Кто-то может поднять руку на животных… А ведь они живые существа, у них есть свои печали и радости. Теперь наша мечта – наладить массовое производство таких колясок, чтобы и другие пострадавшие кошки смогли жить полноценной жизнью.

Семиклассница Роза Парманова делает индивидуальный парфюм. Она из числа тех, кто хочет пользоваться особым ароматом. Подросток сама обратилась к учителю химии Интизор Каримовой, решив попробовать создать ароматы на основе фруктов, ягод и цветов. На выставке она представила семь образцов с ароматами голубики, арбуза и другими. Их состав она разработала за два месяца. У юного парфюмера даже появились первые покупатели. Интизор Каримова характеризует свою ученицу как трудолюбивую, любящую химию, любопытную и стремящуюся экспериментировать.

Подружки, ученицы 7-го класса СШ № 132, Балнур Казына и Балнур Касымбек во внеурочное время посещают кружок во Дворце школьников. Первая хочет стать врачом, вторая – фармацевтом. Отсюда и интерес к строению клеток – животных и растительных, проведению ДНК-тестов, изучению микро- и макроэлементов, которые входят в состав продуктов. Научная работа, которую представили школьницы, касается основ правильного питания.

Восьмиклассников Жасулана Пазылхана и Рамазана Самета хорошо знают в СШ № 131. Три года назад оба увлеклись машиностроением и теперь работают над созданием автомобилей с электродвигателями. На выставке их джип для горных заездов и автомобиль для поездок по асфальту намотали не один километр, демонстрируя свои технические характеристики и преимущества перед существующими моделями.

– Работы разноплановые, дети, бесспорно, талантливы и увлечены, – считает член жюри, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды ЮКУ им. М. Ауэзова Александр Колесников. – Они делают различные макеты, активно работают с электроникой, создают роботов, «умные» дома и машины, пытаются производить материалы на 3D-принтере, которые самостоятельно изобрели. Такая активность радует. Именно так появляется интерес к науке и технике.

#Шымкент #Образование #выставка #школьники #наука #научные работы

Популярное

Все
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент
Сборная Казахстана по артистическому плаванию выиграла «золото» на Кубке мира
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Шымкентские школьники представили свои научные работы
Такой бизнес нам не нужен
Дорожную развязку построили на… частном участке
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Спикер Сената встретился с Папой Римским и принял участие в межрелигиозной конференции
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Закон Республики Казахстан
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой

Читайте также

Дорожную развязку построили на… частном участке
Такой бизнес нам не нужен
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зо…
Ежегодно объем ледников сокращается на один процент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]