Ранее археологи обнаружили древнюю оборонительную стену длиной около 8 километров, соединявшую два древних поселения — Төлебайтөбе и Үлкен Қараспантөбе

Фото: пресс-служба МНВО РК

Археологический центр Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова, одного из ведущих вузов Шымкента, совместно с учёными Лейденского университета (Нидерланды) провёл археологические раскопки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Шымкента

По информации МНВО, в рамках международного научного сотрудничества были исследованы курганы Төлебайтөбе-2, расположенные недалеко от Шымкента

Некрополь Тайлытөбе включает около 60 курганов. Эти объекты, наряду с городищем Тайлытөбе, входят в зону древнего укреплённого района Арыс-Бадам.

Ранее археологи обнаружили древнюю оборонительную стену длиной около 8 километров, соединявшую два древних поселения — Төлебайтөбе и Үлкен Қараспантөбе. Укреплённое сооружение трапециевидной формы охватывает территорию около 30 квадратных километров.

Кроме этих двух памятников, в этом районе зарегистрировано ещё 30 древних объектов, имеющих возраст около двух тысяч лет и относящихся к эпохе государства Канлы.

В ходе нынешнего полевого сезона археологи вскрыли девять курганов.

«В результате раскопок были выявлены захоронения, относящиеся к периоду Канлы — с I века до н. э. по IV век н. э. В одном из курганов обнаружено захоронение знатного кочевника-воина. Это подтверждается находками: наконечниками стрел, хозяйственным ножом, элементами конской упряжи (удила), поясными пряжками и украшениями», — рассказал профессор Южно-Казахстанского педагогического университета им. Узбекали Жанибекова Александр Подушкин.

Особый интерес представляет большой хум (глиняный сосуд), фрагменты которого были уложены в основании гробницы, а сама посудина помещена на крышку деревянного гроба. Хорошо сохранившиеся части дерева и следы нити на древке стрел указывают на сложность погребального обряда. Амулеты из гипсового алебастра, по верованиям того времени, служили оберегами от злых сил.

Кроме того, в одном из курганов были найдены зуб лошади и редкий керамический тигель — сосуд, предназначенный для плавки драгоценных металлов при низких температурах. Это важное открытие, касающееся технологий металлургии той эпохи.

Несмотря на то, что большинство курганов были разграблены в древности, современные раскопки принесли ценные находки и данные.

По словам учёного, все найденные артефакты позволяют реконструировать обряд захоронения и делать выводы этно-государственного, историко-культурного и хронологического характера.

«Камера захоронения имеет длину 3 метра, ширину — 2 метра и высоту около полутора метров. Это свидетельствует о высоком статусе погребённого. На наконечниках стрел заметны следы кожи, минерализованной ткани, а также обмотки тонкой хлопчатобумажной нитью. Возможно, здесь были захоронены останки уважаемого сарматского воина. У нас есть сведения о социальной стратификации общества Канлы: оно делилось на бедных и богатых, среди которых были кочевые аристократы. Кроме земледельцев, в полиэтничное общество Канлы входили поздние саки, сарматы и азиатские сюнну», — отметил учёный.

Молодой антрополог Лейденского университета Полина Колмогорова выразила уверенность, что эти исследования помогут глубже понять древнюю историю Казахстана, культуру и обычаи эпохи Канлы, и заявила о намерении продолжить археологические работы.

Кроме того, по мнению исследователей, результаты раскопок служат дополнительным подтверждением научных выводов о 2 200-летней истории Шымкента.