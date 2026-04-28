Сильная вспышка произошла на Солнце

Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована на Солнце во вторник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"28 апреля в 15:33 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N14W37) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 23 минуты", - отмечается в сообщении Института прикладной геофизики.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.