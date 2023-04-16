Сильные осадки и заморозки ожидаются в Казахстане 17 апреля

Общество
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Синоптики предупреждают об осадках в виде дождя и снега, заморозках и усилении ветра, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".    

Фото: Kazpravda.kz

Активный циклон с районов Черного моря продолжает господствовать в Казахстане. В связи с чем по республике сохраняются осадки: в северных регионах в виде снега, в южных регионах преимущественно в виде дождя. 

На юге, востоке, в центре ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя. В частности, в Алматинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской областях, в горных районах Туркестанской, на юге Жамбылской, на севере Карагандинской области.

По республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед. На севере и  в центре – метель, на юго-востоке – гроза, град, на юге, юго-западе – пыльная буря.  
 
На севере, в горных районах Туркестанской, Жамбылской, на севере Западно-Казахстанской, Атырауской областей, на севере, в центре Кызылординской области ожидаются заморозки до 3 градусов.

#погода #дождь #ветер

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