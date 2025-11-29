Касым-Жомарт Токаев принял участие в прошедшей в Астане диалог-платформе сельских акимов
Кадровое обновление
На форум были приглашены представители исполнительной власти всех уровней, в том числе 80% акимов сельских округов. В столь широком составе главы местных администраций встретились впервые. Мероприятие стало важной диалоговой площадкой для обсуждения ключевых задач по развитию сельских территорий, перспектив дальнейшего совершенствования института сельских акимов и других актуальных для страны вопросов политического и социально-экономического характера.
В рамках диалог-платформы акимы поделились своим видением и предложениями, которые Президент Касым-Жомарт Токаев поручил тщательно изучить и непременно учесть в дальнейшей работе.
– Положение дел на селе – вопрос стратегической важности для Казахстана. Ведь корни нашего народа – в ауле. Сильные села – залог благополучия и процветания всей страны. Поэтому и требования к акимам сельских округов, и возлагаемые на них задачи всегда имеют особую значимость, – сказал Глава государства, подчеркивая важность встречи. – Аким – это прежде всего государственный служащий, который непосредственно взаимодействует с обществом. Это очень ответственная работа. Сельский аким должен быть по-настоящему компетентным специалистом, досконально знающим и специфику самого села, и чаяния его жителей.
Как отметил Глава государства, с 2019 года в нашей стране осуществляются масштабные политические реформы. Кардинально переформатируя все сферы жизни, Казахстан совершил исторический поворот. Благодаря проведенным преобразованиям граждане получили более широкий доступ к принятию решений государственной важности.
Президент подчеркнул, что введение прямых выборов акимов сельских округов стало ключевым шагом на пути к коренной модернизации системы государственного управления, ведь местные акимы считаются опорой всей вертикали власти. Работа по выборам акимов сельских округов осуществлялась постепенно в течение пяти лет. За этот период по всей стране было избрано 2 334 акима сельских округов.
Выборы в селах придали новый импульс работе политических партий в регионах, также отметил Глава государства. Более 1 500 представителей шести партий были избраны акимами. Кроме того, свыше 700 граждан, выдвинувших собственные кандидатуры, одержали победу на выборах.
– Избранные акимы приступили к обязанностям, и в целом результаты можно назвать неплохими. Самое главное, они прекрасно осведомлены о нуждах и чаяниях местного населения, о нерешенных проблемах. Также более эффективно стало осваиваться бюджетное финансирование, выделяемое на развитие сел и регионов. Растут доходы сел, снижается их зависимость от государственных дотаций. Согласно недавнему социологическому опросу, 84 процента сельских жителей доверяют своим акимам. Это очень хороший показатель. Поэтому процесс выборов акимов сельских округов будет продолжен, – заявил Президент.
Затронул Касым-Жомарт Токаев и вопрос выборов акимов районов.
– Ряд общественных деятелей и активных граждан предлагает пересмотреть вопрос о необходимости выборов районных акимов. Эту проблему подняли и депутаты во главе с Ерланом Саировым, Альбертом Рау и Мархабатом Жайымбетовым. Они указывают, что выборов в стране становится слишком много и что граждане начинают уставать от политических кампаний. Эту позицию поддерживают также жители сел и районов. Существует также мнение, что избирательные кампании могут препятствовать конкретной работе, которая должна вестись на местах. Эту позицию следует учесть, – сказал Глава государства.
К настоящему времени путем выборов избрано 52 акима районов. Президент подчеркнул, что теперь предстоит проанализировать результаты их работы, а также тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов.
– Вопрос заключается не в обязательном проведении выборов акимов районов, а в достижении основной цели – обеспечении положительных результатов, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев. – Правительство совместно с депутатами Парламента должно всесторонне рассмотреть этот вопрос и принять справедливое и верное решение. Главное, каждая реформа должна проводиться взвешенно.
В целом, как подчеркнул Глава государства, благодаря осуществляемым в стране преобразованиям на государственную службу приходят совершенно новые кадры. Особую роль здесь сыграл Президентский молодежный кадровый резерв. В четырех «волнах» отбора приняли участие почти 30 тыс. претендентов, из которых в резерв отобрано 450 человек, и 72% из них уже назначены на руководящие должности.
– Процесс обновления кадров проходит во всех ветвях власти и на всех уровнях. Это требование времени. Однако в такой ответственной работе нельзя допускать политической кампанейщины, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, в первую очередь необходимо привлекать на государственную службу больше граждан, способных предлагать эффективные решения, выдвигать полезные инициативы и действовать решительно. На всех уровнях госслужбе нужны высококвалифицированные профессионалы.
Обеспечить расцвет аула
Выступая на форуме, Президент особо подчеркнул: аул – это золотая колыбель нашей самобытной цивилизации, и развитие села – это общий долг.
Руководство страны относится к данной проблематике с большой ответственностью. В предвыборной программе
Касым-Жомарта Токаева соответствующие вопросы занимали особое место. Первый подписанный после президентских выборов 2022 года Указ Главы государства касался именно развития села. В соответствии с ним была разработана Концепция развития сельских территорий на 2023–2027 годы.
Диалог-платформа сельских акимов в Астане – также часть этой большой работы, поскольку ключевой темой мероприятия стало определение основных векторов развития сельских территорий. По словам Касым-Жомарта Токаева, это одна из стратегических задач, стоящих перед государством.
– В последние годы в стране осуществляется всесторонняя деятельность по повышению качества жизни сельских жителей. В 2022 году принят Комплексный план по повышению доходов населения. В текущем году Правительство утвердило Концепцию регионального развития на ближайшие пять лет. На поддержку сел были привлечены значительные инвестиции. Так, с 2021 года построено 864 объекта здравоохранения, где оказывается первичная медико-санитарная помощь сельскому населению. Также открыто 388 новых школ. В прошлом году около двух тысяч сельских школ были обеспечены качественным Интернетом, – сказал Президент.
Также увеличилось количество сельских населенных пунктов с высоким уровнем самообеспеченности. Объем валового продукта сельского хозяйства за шесть лет вырос более чем в 1,5 раза, достигнув 8,3 трлн тенге.
В нынешнем году государство выделило 1 трлн тенге на поддержку аграриев. По словам Главы государства, лишь несколько стран в мире оказывают столь значительную поддержку фермерам, во многих государствах подобная финансовая помощь в целом недоступна.
– Перед нами стоят высокие цели: требуется выправить ситуацию на селе и наладить системную работу, – заявил
Касым-Жомарт Токаев.
Знания, опыт, компетенции
Почти 60% действующих сельских акимов впервые были избраны на эту должность, что свидетельствует о значительном обновлении состава местного самоуправления. Однако, как отметил Президент, победа на выборах – это только начало большой работы.
– Понятно, что нельзя просто сидеть сложа руки даже после того, как вас избрали на этот пост. Акимы должны на деле показывать, что они действительно являются квалифицированными управленцами. Не зря ведь говорят: «Басшының бағы – ел-жұрттың қамы» («Призвание руководителя – служить народу»). Для того чтобы быть акимом, недостаточно только хорошо знать положение дел на селе. Нужно заслужить доверие сельчан, работать над повышением их благосостояния, вести их к достижению общих целей. Аким должен уметь на местном уровне осуществлять общегосударственные реформы. Именно такой профессионально подготовленный и трудолюбивый руководитель сможет оправдать доверие избирателей. Поэтому важно улучшать навыки сельских акимов в деле государственного управления, – сказал Глава государства, обращаясь к участникам форума.
Для того чтобы «вооружить» избранных акимов необходимыми для работы знаниями и опытом, проводится определенная работа. В этом году по инициативе партии «Amanat» был запущен проект «Школа акимов». Также Президент подчеркнул, что программа «Государственное и местное управление», которая преподается в вузах, должна быть адаптирована к современным реалиям.
– Кроме того, остаются без должного внимания такие вопросы, как региональное управление и развитие лидерских качеств. Считаю, что этим должно активно заняться в первую очередь Агентство по делам государственной службы совместно с профильным министерством, – добавил он.
Полномочия, самостоятельность, статус
Отдельно Глава государства остановился на вопросе полномочий сельских акимов.
– В последние годы местные органы власти поэтапно наделяются дополнительными полномочиями, которые повышают их самостоятельность. Это моя принципиальная позиция, поскольку работа сельских акимов связана с решением множества вопросов, касающихся самой жизнедеятельности сельчан. Сейчас Мажилис рассматривает поправки в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении». Эти поправки предполагают расширение полномочий акимов в части мониторинга уличной торговли, благоустройства общественных территорий, приобретения специализированной техники. Но в законодательстве все еще есть разного рода расплывчатые положения, которые, по сути, не дают акимам реальной возможности положительно влиять на работу органов управления местного уровня, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент обратил внимание на выступление на форуме акима Ирины Шишкиной, которая подняла вопрос отсутствия доступа к государственным базам данных у сельских акимов. По мнению Главы государства, из-за таких недостатков акимы не могут дать конкретные ответы на запросы жителей, а в некоторых ситуациях и вовсе оказываются беспомощными. Такого, подчеркнул он, допускать нельзя.
– Зона ответственности между разными уровнями местного государственного управления размыта, и это негативно отражается на ситуации в регионах, – продолжил Президент. – Считаю, что полномочия сельских акимов должны быть предельно конкретными. Прошу депутатов учесть это при обсуждении поправок в законодательство, как и предложения, которые были высказаны сегодня акимами сельских округов.
Глава государства также поручил Правительству совместно с Агентством по делам государственной службы провести детальный анализ с целью выявления непрофильных, дублирующих и недостающих полномочий районных и сельских акимов и в месячный срок внести предложения по их корректировке, исключению или перераспределению между уровнями местного госуправления.
Не оставил без внимания Президент и вопрос о статусе сельских акимов в системе государственной службы. Он подчеркнул: необходимо четко разграничить категории госслужащих. Также в месячный срок Правительство совместно с Парламентом, Агентством по делам государственной службы должно всесторонне рассмотреть данный вопрос, представить предложения и принять соответствующие решения.
– Особое внимание требуется уделить поддержке сотрудников сельских акиматов. Многие, кто когда-то работал или сейчас работает в акиматах, особенно в сельских акиматах, справедливо говорят, что это настоящая школа жизни для государственных управленцев. Это понятно, потому что в акиматах формируются навыки ведения доверительного, конструктивного диалога между властью и обществом, развиваются реальные навыки управления. Поэтому считаю важным улучшать условия работы сотрудников сельских акиматов, в том числе с целью их профессионального роста, – также подчеркнул Глава государства.
Ответственность и подотчетность
– Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» не содержит нормы, которая устанавливала бы ответственность акимов перед избирателями. Это неправильно, – продолжил Президент. – Акимы должны регулярно отчитываться перед жителями о реализации своих предвыборных программ. Данное требование следует закрепить на законодательном уровне.
Необходимо также продумать механизмы прекращения полномочий сельских акимов, не выполняющих свои обещания и не исполняющих надлежащим образом свои обязанности. По мнению Касым-Жомарта Токаева, таких акимов нужно освобождать от должности по волеизъявлению граждан или по решению политических партий.
– Тогда кандидаты в акимы не смогут давать гражданам обещания, не подкрепленные реальными экономическими возможностями. Подобные пустые слова или популистские действия могут подорвать доверие населения не только к акимам сел, но и ко всему институту выборов, – подчеркнул Глава государства. – Правительству следует определить требования, предъявляемые к экономическому блоку предвыборной программы акимов. Ее также целесообразно увязать с планом регионального развития. В целом такие меры позволят усилить подотчетность акимов и повысить ответственность партий, выдвигающих своих кандидатов.
Он также напомнил, что в Казахстане проводится масштабная работа по рассмотрению обращений граждан. Сегодня аким села может при помощи единой информационной системы легко отслеживать проблемы жителей. И на каждое обращение граждан должен даваться четкий ответ.
Президент обратил внимание, что большинство общественных запросов касаются состояния местной инфраструктуры, в том числе дорог, дворов и детских площадок – это важные аспекты, влияющие на качество жизни. Однако зачастую акиматы игнорируют подобные обращения, и не дождавшиеся ответа люди вынуждены обращаться с жалобами в центр, в том числе в Администрацию Президента. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, уровень доверия граждан к своему акиму можно оценить по количеству подобных писем.
– С каждым годом у населения растут запросы, и это общемировая тенденция. Акимам следует с уважением и терпением относиться к людям, вести с ними открытый диалог. Вопросы должны решаться максимально оперативно и эффективно на всех уровнях. При этом для выполнения таких задач у акимов должны быть и соответствующие полномочия. Нужно постоянно информировать граждан о значении проводимой работы, – подчеркнул Глава государства. – Как говорится, «критика – путь к совершенствованию». Конечно, необходимо прислушиваться к высказанным предложениям и мнениям. При этом следует здраво оценивать информацию и принимать взвешенные решения, а не идти на поводу у всех, особенно у тех, кто преследует сомнительные или даже провокационные цели. По сути, этой общей установки должны придерживаться акимы всех уровней. Настоящий аким – это личность, которая способна сплотить и повести за собой людей к достижению общих целей.
Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что недавно им был подписан Указ «Об утверждении основных принципов, ценностей и направлений внутренней политики Республики Казахстан». Это, по его словам, ключевой документ, который призван служить ориентиром в работе государственных служащих, особенно акимов.
Распределение ресурсов
Пересмотр полномочий и усиление ответственности акимов должны сопровождаться грамотным, рациональным распределением экономических ресурсов. Иначе, как отметил Президент, реформы в этом направлении не принесут ожидаемого результата.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что для повышения самодостаточности сельских округов на четвертый уровень бюджета уже передано 25 видов налогов и платежей. В рамках нового Бюджетного кодекса к этому перечню также добавился налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых. В целом с момента внедрения четвертого уровня бюджета в 2018 году поступления в бюджет сельских округов увеличились в четыре раза, составив свыше 130 млрд тенге.
– Положительная динамика налицо, но сельские округа все еще не способны решать вопросы социально-экономического характера без бюджетной поддержки со стороны районов и областей. Вдобавок в разных регионах есть диспропорции в местных бюджетах, связанные с численностью населения и структурой экономики сельских округов. Мы правильно сделали, когда передали большую часть стабильных налогов на местный, главным образом, районный уровень. Однако возникает необходимость усилить поддержку бюджета местного самоуправления, поскольку он в данное время недофинансирован. Действительно, зачастую предприятия получают доходы в сельских округах, используют труд местных жителей, но налоги платят по месту регистрации – в районе или городе, – сказал Президент.
По его словам, будет справедливо, если Правительство рассмотрит возможность сбалансированного подхода к этому принципу, чтобы предприятия платили налоги там, где работают и получают доходы.