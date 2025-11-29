фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Кадровое обновление

На форум были приглашены представители исполнительной власти всех уровней, в том числе 80% акимов сельских округов. В столь широком составе главы местных администраций встретились впервые. Мероприятие стало важной диалоговой площадкой для обсуждения ключевых задач по развитию сельских территорий, перспектив дальнейшего совершенствования института сельских акимов и других актуальных для страны вопросов политического и социально-экономического характера.

В рамках диалог-платформы акимы поделились своим видением и предложениями, которые Президент Касым-Жомарт Токаев поручил тщательно изучить и непременно учесть в дальнейшей работе.

– Положение дел на селе – вопрос стратегической важности для Казахстана. Ведь корни нашего народа – в ауле. Сильные села – залог благополучия и процветания всей страны. Поэтому и требования к акимам сельских округов, и возлагаемые на них задачи всегда имеют особую значимость, – сказал Глава государства, подчеркивая важность встречи. – Аким – это прежде всего государственный служащий, который непосредственно взаимодействует с обществом. Это очень ответственная работа. Сельский аким должен быть по-настоящему компетентным специалистом, досконально знаю­щим и специфику самого села, и чаяния его жителей.

Как отметил Глава государства, с 2019 года в нашей стране осуществляются масштабные политические реформы. Кардинально переформатируя все сферы жизни, Казахстан совершил исторический поворот. Благодаря проведенным преобразованиям граждане получили более широкий доступ к принятию решений государственной важности.

Президент подчеркнул, что введение прямых выборов акимов сельских округов стало ключевым шагом на пути к коренной модернизации системы государственного управления, ведь местные акимы считаются опорой всей вертикали власти. Работа по выборам акимов сельских округов осуществлялась постепенно в течение пяти лет. За этот период по всей стране было избрано 2 334 акима сельских округов.

Выборы в селах придали новый импульс работе политичес­ких партий в регионах, также отметил Глава государства. Более 1 500 представителей шести партий были избраны акимами. Кроме того, свыше 700 граждан, выдвинувших собственные кандидатуры, одержали победу на выборах.

– Избранные акимы приступили к обязанностям, и в целом результаты можно назвать неплохими. Самое главное, они прекрасно осведомлены о нуждах и чаяниях местного населения, о нерешенных проблемах. Также более эффективно стало осваиваться бюджетное финансирование, выделяемое на развитие сел и регионов. Растут доходы сел, снижается их зависимость от государственных дотаций. Соглас­но недавнему социологическому опросу, 84 процента сельских жителей доверяют своим акимам. Это очень хороший показатель. Поэтому процесс выборов акимов сельских округов будет продолжен, – заявил Президент.

Затронул Касым-Жомарт Токаев и вопрос выборов акимов районов.

– Ряд общественных деятелей и активных граждан предлагает пересмотреть вопрос о необходимости выборов районных акимов. Эту проблему подняли и депутаты во главе с Ерланом Саировым, Альбертом Рау и Мархабатом Жайымбетовым. Они указывают, что выборов в стране становится слишком много и что граждане начинают уставать от политических кампаний. Эту позицию поддерживают также жители сел и районов. Существует также мнение, что избирательные кампании могут препятствовать конкретной работе, которая должна вестись на местах. Эту позицию следует учесть, – сказал Глава государства.

К настоящему времени путем выборов избрано 52 акима районов. Президент подчеркнул, что теперь предстоит проанализировать результаты их работы, а также тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов.

– Вопрос заключается не в обязательном проведении выборов акимов районов, а в достижении основной цели – обеспечении положительных результатов, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев. – Правительство совмест­но с депутатами Парламента должно всесторонне рассмотреть этот вопрос и принять справедливое и верное решение. Главное, каждая реформа должна проводиться взвешенно.

В целом, как подчеркнул Глава государства, благодаря осуществляемым в стране преобразованиям на государственную службу приходят совершенно новые кадры.­ Особую роль здесь сыграл­ Президентский молодежный кадровый резерв. В четырех «волнах» отбора приняли участие почти 30 тыс. претендентов, из которых в резерв отобрано 450 человек, и 72% из них уже назначены на руководящие долж­ности.

– Процесс обновления кадров проходит во всех ветвях власти и на всех уровнях. Это требование времени. Однако в такой ответственной работе нельзя допускать политической кампанейщины, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, в первую очередь необходимо привлекать на государственную службу больше граждан, способных предлагать эффективные решения, выдви­гать полезные инициативы и действовать решительно. На всех уровнях госслужбе нужны высококвалифицированные профессионалы.

Обеспечить расцвет аула

Выступая на форуме, Президент особо подчеркнул: аул – это золотая колыбель нашей самобытной цивилизации, и развитие села – это общий долг.

Руководство страны относится к данной проблематике с большой ответственностью. В предвыборной программе

Касым-Жомарта Токаева соответствующие вопросы занимали особое место. Первый подписанный после президентских выборов 2022 года Указ Главы государства касался именно развития села. В соответствии с ним была разработана Концепция развития сельских территорий на 2023–2027 годы.

Диалог-платформа сельских акимов в Астане – также часть этой большой работы, поскольку ключевой темой мероприятия стало определение основных векторов развития сельских территорий. По словам Касым-Жомарта Токаева, это одна из стратегических задач, стоящих перед государством.

– В последние годы в стране осуществляется всесторонняя деятельность по повышению качества жизни сельских жителей. В 2022 году принят Комплексный план по повышению доходов населения. В текущем году Правительство утвердило Концепцию регионального развития на ближайшие пять лет. На поддержку сел были привлечены значительные инвестиции. Так, с 2021 года построено 864 объекта здравоохранения, где оказывается первичная медико-санитарная помощь сельскому населению. Также открыто 388 новых школ. В прошлом году около двух тысяч сельских школ были обеспечены качественным Интернетом, – сказал Президент.

Также увеличилось количество сельских населенных пунктов с высоким уровнем самообеспеченности. Объем валового продукта сельского хозяйства за шесть лет вырос более чем в 1,5 раза, достигнув 8,3 трлн тенге.

В нынешнем году государство выделило 1 трлн тенге на поддерж­ку аграриев. По словам Главы государства, лишь несколько стран в мире оказывают столь значительную поддержку фермерам, во многих государствах подобная финансовая помощь в целом недоступна.

– Перед нами стоят высокие цели: требуется выправить ситуацию на селе и наладить системную работу, – заявил

Касым-Жомарт Токаев.

Знания, опыт, компетенции

Почти 60% действующих сельских акимов впервые были избраны на эту должность, что свидетельствует о значительном обновлении состава местного самоуправления. Однако, как отметил Президент, победа на выборах – это только начало большой работы.

– Понятно, что нельзя просто сидеть сложа руки даже после того, как вас избрали на этот пост. Акимы должны на деле показывать, что они действительно являются квалифицированными управленцами. Не зря ведь говорят: «Басшының бағы – ел-жұрттың қамы» («Призвание руководителя – служить народу»). Для того чтобы быть акимом, недостаточно только хорошо знать положение дел на селе. Нужно заслужить доверие сельчан, работать над повышением их благосостояния, вести их к достижению общих целей. Аким должен уметь на местном уровне осуществлять общегосударственные реформы. Именно такой профессионально подготовленный и трудолюбивый руководитель сможет оправдать доверие избирателей. Поэтому важно улучшать навыки сельских акимов в деле государственного управления, – сказал Глава государства, обращаясь к участникам форума.

Для того чтобы «вооружить» избранных акимов необходимыми для работы знаниями и опытом, проводится определенная работа. В этом году по инициативе партии «Amanat» был запущен проект «Школа акимов». Также Президент подчеркнул, что программа «Государственное и местное управление», которая преподается в вузах, должна быть адаптирована к современным реалиям.

– Кроме того, остаются без должного внимания такие воп­росы, как региональное управление и развитие лидерских качеств. Считаю, что этим должно активно заняться в первую очередь Агентство по делам государственной службы совместно с профильным министерством, – добавил он.

Полномочия, самостоятельность, статус

Отдельно Глава государства остановился на вопросе полномочий сельских акимов.

– В последние годы местные органы власти поэтапно наделяются дополнительными полномочиями, которые повышают их самостоятельность. Это моя принципиальная позиция, поскольку работа сельских акимов связана с решением множества вопросов, касающихся самой жизнедеятельности сельчан. Сейчас Мажилис рассматривает поправки в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении». Эти поправки предполагают расширение полномочий акимов в части мониторинга уличной торговли, благоустройства общественных территорий, приобретения специализированной техники. Но в законодательстве все еще есть разного рода расплывчатые положения, которые, по сути, не дают акимам реальной возможности положительно влиять на работу органов управления местного уровня, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент обратил внимание на выступление на форуме акима Ирины Шишкиной, которая подняла вопрос отсутствия доступа к государственным базам данных у сельских акимов. По мнению Главы государства, из-за таких недостатков акимы не могут дать конкретные ответы на запросы жителей, а в некоторых ситуациях и вовсе оказываются беспомощными. Такого, подчерк­нул он, допускать нельзя.

– Зона ответственности между разными уровнями местного государственного управления размыта, и это негативно отражается на ситуации в регионах, – продолжил Президент. – Считаю, что полномочия сельских акимов должны быть предельно конкретными. Прошу депутатов учесть это при обсуждении поправок в законодательство, как и предложения, которые были высказаны сегодня акимами сельских округов.

Глава государства также поручил Правительству совместно с Агентством по делам государственной службы провести детальный анализ с целью выявления непрофильных, дублирующих и недостающих полномочий районных и сельских акимов и в месячный срок внести предложения по их корректировке, исключению или перераспределению между уровнями местного госуправления.

Не оставил без внимания Президент и вопрос о статусе сельских акимов в системе государственной службы. Он подчеркнул: необходимо четко разграничить категории госслужащих. Также в месячный срок Правительство совместно с Парламентом, Агентством по делам государственной службы должно всесторонне рассмотреть данный вопрос, представить предложения и принять соответствующие решения.

– Особое внимание требуется уделить поддержке сотрудников сельских акиматов. Многие, кто когда-то работал или сейчас работает в акиматах, особенно в сельских акиматах, справедливо говорят, что это настоящая школа жизни для государственных управленцев. Это понятно, потому что в акиматах формируются навыки ведения доверительного, конструктивного диалога между властью и обществом, развиваются реальные навыки управления. Поэтому считаю важным улучшать условия работы сотрудников сельских акиматов, в том числе с целью их профессионального роста, – также подчеркнул Глава государства.

Ответственность и подотчетность

– Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении» не содержит нормы, которая устанавливала бы ответственность акимов перед избирателями. Это неправильно, – продолжил Президент. – Акимы должны регулярно отчитываться перед жителями о реализации своих предвыборных программ. Данное требование следует закрепить на законодательном уровне.

Необходимо также продумать механизмы прекращения полномочий сельских акимов, не выполняющих свои обещания и не исполняющих надлежащим образом свои обязанности. По мнению Касым-Жомарта Токаева,­ таких акимов нужно освобождать от должности по волеизъявлению граждан или по решению политических партий.

– Тогда кандидаты в акимы не смогут давать гражданам обе­щания, не подкрепленные реальными экономическими возможностями. Подобные пустые­ слова или популистские действия могут подорвать доверие населения не только к акимам сел, но и ко всему институту выборов, – подчеркнул Глава государства. – Правительству следует определить требования, предъявляемые к экономическому блоку предвыборной программы акимов. Ее также целесообразно увязать с планом регионального развития. В целом такие меры позволят усилить подотчетность акимов и повысить ответственность партий, выдвигающих своих кандидатов.

Он также напомнил, что в Казах­стане проводится масштабная работа по рассмотрению обращений граждан. Сегодня аким села может при помощи единой информационной системы легко отслеживать пробле­мы жителей. И на каждое обращение граждан должен даваться четкий ответ.

Президент обратил внимание, что большинство общественных запросов касаются состояния местной инфраструктуры, в том числе дорог, дворов и детских площадок – это важные аспекты, влияющие на качество жизни. Однако зачастую акиматы игнорируют подобные обращения, и не дождавшиеся ответа люди вынуждены обращаться с жалобами в центр, в том числе в Администрацию Президента. Как отметил Касым-Жомарт Токаев,­ уровень доверия граж­дан к своему акиму можно оценить по количеству подобных писем.

– С каждым годом у населения растут запросы, и это общемировая тенденция. Акимам следует с уважением и терпением относиться к людям, вести с ними открытый диалог. Вопросы должны решаться максимально оперативно и эффективно на всех уровнях. При этом для выполнения таких задач у акимов должны быть и соответствующие полномочия. Нужно постоянно информировать граж­дан о значении проводимой работы, – подчеркнул Глава государства. – Как говорится, «критика – путь к совершенствованию». Конечно, необходимо прислушиваться к высказанным предложениям и мнениям. При этом следует здраво оценивать информацию и принимать взвешенные решения, а не идти на поводу у всех, особенно у тех, кто преследует сомнительные или даже провокационные цели. По сути, этой общей установки должны придерживаться акимы всех уровней. Настоящий аким – это личность, которая способна сплотить и повести за собой людей к достижению общих целей.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что недавно им был подписан Указ «Об утверж­дении основных принципов, ценностей и направлений внут­ренней политики Республики Казахстан».­ Это, по его словам, ключевой документ, который призван служить ориентиром в работе государственных служащих, особенно акимов.

Распределение ресурсов

Пересмотр полномочий и усиление ответственности акимов должны сопровождаться грамотным, рациональным распределением экономических ресурсов. Иначе, как отметил Президент, реформы в этом направлении не принесут ожидаемого результата.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что для повышения самодостаточности сельских округов на четвертый уровень бюджета уже передано 25 видов налогов и платежей. В рамках нового Бюджетного кодекса к этому перечню также добавился налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых. В целом с момента внедрения четвертого уровня бюджета в 2018 году поступления в бюджет сельских округов увеличились в четыре раза, составив свыше 130 млрд тенге.

– Положительная динамика налицо, но сельские округа все еще не способны решать вопросы социально-экономического характера без бюджетной поддержки со стороны районов и областей. Вдобавок в разных регионах есть диспропорции в местных бюджетах, связанные с численностью населения и структурой экономики сельских округов. Мы правильно сделали, когда передали большую часть стабильных налогов на местный, главным образом, районный уровень. Однако возникает необходимость усилить поддержку бюджета местного самоуправления, поскольку он в данное время недофинансирован. Действительно, зачастую предприятия получают доходы в сельских округах, используют труд местных жителей, но налоги платят по месту регистрации – в районе или городе, – сказал Президент.

По его словам, будет справедливо, если Правительство рассмотрит возможность сбалансированного подхода к этому принципу, чтобы предприятия платили налоги там, где работают и получают доходы.