Сильный дождь и ветер ожидаются в некоторых регионах Казахстана

В воскресенье, 9 апреля, в Казахстане будет облачно и ветрено. Ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РГП " Казгидромет ".

Фото: Kazpravda.kz

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана, сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди. На севере, западе и востоке республики - осадки (дождь, снег).

9 апреля на юго-западе ожидается сильный дождь, в горных районах юго-востока - сильные осадки (дождь, снег).

10 апреля на юге временами сильные дожди.

По республике ожидается усиление ветра и туман: в южных, западных регионах с пыльной бурей и грозой. А на севере, востоке и в центре – гололед. На западе и юго-востоке страны ночью ожидаются заморозки 3 градуса.