Сильный пожар уничтожил около тысячи домов в Малайзии

Происшествия,В мире,Пожары
18
Айман Аманжолова
корреспондент

Без крова остались свыше 9 тыс. человек

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

По данным правоохранительных органов, огонь уничтожил около 90% жилых построек — всего в пострадавшем районе находилось 1,2 тыс. домов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В Сандакане, расположенном в восточной части Федерации Малайзия, произошел крупный пожар, в результате которого около 1 тыс. домов были уничтожены, а без крова остались свыше 9 тыс. человек. Об этом сообщило издание Bernama со ссылкой на начальника окружной полиции Джорджа Абда Ракмана.

Прибывшим на место происшествия представителям пожарных расчетов удалось остановить распространение пламени и предотвратить дальнейшее разрушение сектора.

Пострадавший район официально объявили зоной бедствия. В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения возгорания. Ликвидацией последствий ЧП занимаются силы гражданской обороны Малайзии во взаимодействии с другими профильными ведомствами.

Собеседник Bernama уточнил, что информации о погибших на данный момент не поступало. Он же добавил, что имеются данные о пострадавших в результате трагедии. Так, большинство из тех, кто вошел в их число, как считает Ракман, получили травмы при попытках спасти свои вещи.

#пожар #Малайзия

Популярное

Все
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в Венгрии
«Ночь в библиотеке»: казахстанцев приглашают на вечернее чтение
МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об актах терроризма
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Молодежь ЕНУ приняла участие в акции «Таза Қазақстан»
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Сильный пожар уничтожил около тысячи домов в Малайзии
Павлодарские медики приписывали услуги умершим пациентам
Китайский робот-гуманоид побил мировой рекорд в беге
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Задача – возвращение в элиту
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Дожди, снег и заморозки: погода резко испортится в Казахстане
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области

Читайте также

Индийский миллиардер Гаутам Адани стал богатейшим человеком…
Власти Ирана открыли Ормузский пролив
На беременную женщину напали собаки: как скажутся прививки …
В Дагестане приняли 190 тысяч заявлений от жителей затоплен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]