Сильный пожар уничтожил около тысячи домов в Малайзии

По данным правоохранительных органов, огонь уничтожил около 90% жилых построек — всего в пострадавшем районе находилось 1,2 тыс. домов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В Сандакане, расположенном в восточной части Федерации Малайзия, произошел крупный пожар, в результате которого около 1 тыс. домов были уничтожены, а без крова остались свыше 9 тыс. человек. Об этом сообщило издание Bernama со ссылкой на начальника окружной полиции Джорджа Абда Ракмана.

Прибывшим на место происшествия представителям пожарных расчетов удалось остановить распространение пламени и предотвратить дальнейшее разрушение сектора.

Пострадавший район официально объявили зоной бедствия. В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения возгорания. Ликвидацией последствий ЧП занимаются силы гражданской обороны Малайзии во взаимодействии с другими профильными ведомствами.

Собеседник Bernama уточнил, что информации о погибших на данный момент не поступало. Он же добавил, что имеются данные о пострадавших в результате трагедии. Так, большинство из тех, кто вошел в их число, как считает Ракман, получили травмы при попытках спасти свои вещи.