Задержаны члены двух противоборствующих группировок в трёх городах Казахстана

Группировки состояли из бывших осужденных и приверженцев деструктивных религиозных течений.

Фото пресс-службы КНБ РК

Правоохранительные органы задержали 20 участников преступных групп, которые подозреваются в вымогательстве, хулиганстве и грабежах, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

Согласно информации, 4 июля Комитет национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел, при координации прокуратуры Западно-Казахстанской области, одновременно провел спецоперацию в Алматы, Уральске и Аксае.

«Проведены обыски, изъято огнестрельное и холодное оружие и наркотики. По предварительным данным, подозреваемые в корыстных целях запугивали граждан, которые, опасаясь физической расправы, не обращались с заявлениями в органы внутренних дел», – рассказали в КНБ.

В комитете отметили, что группировки состояли из бывших осужденных и приверженцев деструктивных религиозных течений.

Кроме того, члены преступных групп находились в противоборстве между собой, зафиксированы их конфликты за передел сфер влияния, в том числе с применением оружия.

Досудебное расследование продолжается, добавили в КНБ.