Сим-карта для защиты детей от негативного контента станет доступна для всех

Киберугрозы,Общество
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«Sim Kids» автоматически блокирует пропаганду суицида, порнографии, наркотиков, онлайн-казино и иных интернет-угроз, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов в соцсети Х рассказал о предпринимаемых мерах по защите прав детей, созданию благоприятных условий для их гармоничного развития.

Асылов напомнил, что по его поручению выработаны предложения в Комплексный план по защите детей от насилия, профилактике суицидов и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы по ограждению несовершеннолетних от опасного влияния деструктивного контента в интернете, которые сейчас находятся в правительстве.

«Со своей стороны мы уже приступили к их реализации. Так, в Алматы прокуратурой совместно с оператором связи TELE2/ALTEL запущен пилотный проект «SIM KIDS». Это специальная детская сим-карта, оснащённая функциями защиты от пропаганды суицида, порнографии, наркотиков, онлайн-казино и иных интернет-угроз. С помощью этой карты родители смогут видеть, какие приложения использует ребёнок, ограничивать доступ к опасным сайтам, а также дозваниваться, даже если устройство переведено в беззвучный режим. Проект вызвал большой интерес среди родителей. После завершения тестирования детская сим-карта станет доступна для всех», - написал генпрокурор.

Работа по созданию безопасной среды для детей должна идти на опережение, отметил он.

«Ребёнок должен быть защищён в цифровом пространстве от вовлечения в опасные игры суицидального характера, лудоманию, а также от любого негативного контента, способного нанести вред психике и исказить родительские ориентиры в его воспитании. Важно помнить, что безопасность ребёнка начинается с внимания в семье. Взрослым стоит быть чуткими к изменениям в настроении детей, их кругу общения и увлечениям», - подчеркнул Асылов.

#дети #Генпрокуратура #кибербезопасность #Берик Асылов #«Sim Kids»

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