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Символ Нового Казахстана
Эмин Аскеров, социальный предприниматель

Президент РК подписал Указ о создании Национального курултая. Его первое заседание прошло вчера в Улытау.

Улытауская область выбрана местом проведения курултая не случайно. Это сакральный край, занимающий особое место в серд­це каждого казаха.

В консультативно-совещательный орган, который продолжит работу Национального совета общественного доверия, вошли 117 представителей казахстанского общества. Это политические деятели, представители общественных советов от каждого региона. Он должен стать связующим звеном между властью и народом для решения насущных проблем долгосрочного характера. Как отметил Глава государства, Национальный совет общественного доверия выполнил свои функции.

Со своей стороны я, как социальный предприниматель, планирую дальше поднимать вопросы, связанные с трудо­устройством социально уязвимой категории населения, развивать тему социального предпринимательства. Это новый тренд, который сейчас поддерживается на уровне государства. Напомню, что первого января 2022 года вступил в силу закон о соцпредпринимательстве.

Ұлттық құрылтай имеет со­временный формат. Его миссия – транслировать государству и обществу, какие значимые задачи стоят перед властью и как их лучше решать. Создание нового консультативно-совещательного органа продолжает последовательную работу по воплощению в жизнь идеи Нового Казахстана.

Первая встреча в Улытау – это попытка идейно объединить политиков, лидеров мнений, общественников, культурную интеллигенцию. И кстати, не нужно забывать, почему создана новая область и почему именно здесь прошло первое заседание. Проб­лем за эти годы в жезказганском регионе накопилось немало. Это и инфраструктура, и проблемы с питьевой водой, и дороги, и трудоустройство. Их необходимо решать при поддерж­ке Правительства. Думаю, что люди уже через некоторое время должны почувствовать перемены в своей жизни и изменения в жизни родного края.

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