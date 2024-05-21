Синергия стратегического партнерства для устойчивого развития страны

Ерлан Сыдыков, председатель правления – ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева

– Резюмируя итоги впервые проведенного в стенах ЕНУ имени Льва Гумилева Invest Meetup, можно с уверенностью сказать, что это событие стало примером успешной интеграции академической и бизнес-среды. Демонстрируя возможности и потенциал университета, Invest Meetup подчеркнул важность реализации стратегических инициатив, обозначенных Президентом страны на третьем заседании Национального курултая, в том числе по обеспечению общежитиями 90 тысяч студентов в течение двух лет.

Представленные университетом Case study позволили привлечь около 20 миллиардов тенге. Этот шаг не просто решает проблему дефицита общежитий на более чем 3 000 мест. Завершение строительства одного студенческого дома в этом году, ввод в эксплуатацию следующего к 2025 году подтверждают реальность и достижимость целей: впервые в своей истории мы решим острую проблему дефицита койко-мест.

На Invest Meetup были представлены инновационные разработки молодых ученых – часть инициатив и проектов, которые входят в инвестиционный порт­фель университета. На сегодня в рамках созданного консорциума в Северо-Казахстанской области в партнерстве с предприятием АО «Завод им. С. М. Кирова» планируется совместное производство высокотехнологичной продукции для нужд региона.

Мировая практика инвестиций в университеты мира может быть особенно примечательной для наших отечественных инвесторов, стремящихся вкладывать средства в высокодоходные активы. Такие инициативы позволяют укрепить и повысить конкурентоспособность страны, к тому же перед нами стоит задача в деле реализации важнейшей инициативы Главы государства: сделать Казахстан одним из «ключевых транзитных хабов Евразии».

ENU Invest Meetup обозначил критическую важность инвестиций в науку и образование, заложил основу для долгосрочных стратегических партнерств, способствующих реализации нацио­нальных приоритетов, подготовки квалифицированных кадров, способных отвечать вызовам современности.

Борис Чен, директор ТОО «Astana Clinic»

– Я всегда говорю, что нация будет успешна при двух условиях: при хорошем здравоохранении и сильнейшем образовании. Поэтому «Astana Clinic» в этих двух направлениях прилагает огромные усилия, понимая их ключевую роль в современном государстве. С ЕНУ нас связывают крепкие партнерские отношения. Мы планируем строительство медицинского центра.

Проект полностью ведем сами, исходя из последовательной стратегии развития предприятия и укрепления социального партнерства: строим, оснащаем, обслуживаем. То есть мы реализуем проект современной клиники с передовым оборудованием и широким спектром медицинских услуг. В нем будут предусмотрены новейшая аппаратура для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, что позволит проводить точную диагностику различных заболеваний; отделения урологии, андрологии, гинекологии, общей хирургии, травматологии и ортопедии, оснащенные современными операционными, оборудованными по последнему слову техники. Это позволит студентам получать квалифицированную медицинскую помощь по широкому спектру направлений не выходя за пределы университета.

Кроме того, клиника будет предоставлять амбулаторные услуги, что обеспечит молодежи доступ к регулярным профилактическим медицинским осмотрам, консультативной помощи. На сегодня мы обслуживаем порядка 20 тысяч студентов ЕНУ, и все они получают наши медицинские услуги абсолютно бесплатно. Для инвестора такие проекты являются долгосрочной стратегией, направленной на создание прочной основы будущего. Уверен, наше сотрудничество с ЕНУ имени Льва Гумилева станет примером для других инвесторов и компаний.

Арман Халелов, директор ТОО «Bastau Damu kz»

– Для Евразийского национального университета мы строим новое современное общежитие, в которое студенты заселятся уже в этом году. Это наш первый специальный проект студенческого дома, разработанный дизайнерами. Его цель – создать полноценную среду, предусматривающую общественные пространства, спортивные залы и зоны для культурных мероприятий, чтобы способствовать разностороннему развитию студенческой жизни. Особое внимание уделено безопасности и экологической устойчивости. Кроме того, общежитие будет располагаться недалеко от университета, органично вписываясь в его инфраструктуру. Проект, учитывающий потребности и пожелания студентов, – результат тесного сотрудничества с университетом.

Для инвестора важна рентабельность реализованного проекта, в том числе и социального. Мы вкладываем собственные средства. Общежитие будет введено в эксплуатацию уже в этом году.

Государство активно поддерживает инвесторов. Но вместе с тем требуют решения некоторые ключевые проб­лемы. К таковым относится ускорение процесса выплат субсидий, чтобы инвесторы могли более оперативно возвращать свои вложения. Гибкие и более выгодные условия для инвесторов позволили бы снизить издержки и увеличить привлекательность социально значимых проектов.

Завтрашний студент станет специалис­том и вольется в нашу рабочую среду, но от того, каким он будет – подготовленным, компетентным и мотивированным, – зависят наша с вами жизнь, развитие Казахстана.

Макпал Жартыбаева,

доцент кафедры компьютерной инженерии факультета информационных технологий

– В этом году Казахстан столкнулся с беспрецедентным наводнением, которое привело к значительным бедствиям. Анализ текущей ситуации показал критическую нехватку резервов для мобильного реагирования на подобные природные катастрофы. В этом контекс­те разработка новых технологий для мониторинга и управления водными ресурсами становится приоритетной задачей. Один из таких проектов реализован на базе ЕНУ имени Л. Н. Гумилева в рамках грантового финансирования молодых ученых РК.

Проект актуален в связи с проблемами неэффективного управления водными ресурсами, недостаточностью данных о состоянии водных объектов, высоким риском стихийных бедствий из-за ограниченных возможностей мониторинга. Нашей командой разработан плаваю­щий робототехнический комплекс, оснащенный датчиками и эхолокацион­ными приборами для картографирования дна водоемов с последующим сохранением базы данных.

Какие плюсы и выгоды получают те, в чьем ведении находятся эти разработки? Сокращается время сбора и анализа данных до 3–4 часов, что дает возможность оперативно реагировать на изменения и своевременно принимать меры по предотвращению катастрофических последствий. Инновацион­ная технология позволяет выявлять изменения в состоянии водохранилищ, прогнозировать потенциальные угрозы, такие как затопления, разливы и загрязнения. Использование искусственного интеллекта и нейронных сетей значительно расширяет возможности комплекса. Технологии адаптируют систему под конкретные задачи потребителя, обеспечивая высокую степень точности и надежности прогнозов. Мы ждем заинтересованности в реализации нашего ноу-хау со стороны акиматов Астаны, регионов, РГП «Казгидромет», ГКП «Астана су арнасы», министерств экологии, геологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций, сельского хозяйства, рыбных предприятий.

Проект получил высокую оценку. Инвестиции, которые мы ожидаем, позволят существенно ускорить внедрение технологий, обеспечить масштабное применение комплекса.

Александр Борисенко, директор АО «Парк ядерных технологий» при ЕНУ

– Парк ядерных технологий действует с 2005 года. И я вспоминаю, как буквально лет десять назад к нам никто не обращался, чтобы реализовать какую-то инновацию, участвовать в совместных проектах. Сейчас мы работаем с солидными партнерами, серьезными фирмами. Это хорошая тенденция.

Государство выделяет огромные средства на развитие научных исследований с последующей коммерциализацией, и мы видим, что бизнес начинает осознавать важность этих процессов. Если в 2015 году грантовое финансирование, к примеру, по линии НАТР исчислялось 25–30 миллионами тенге, то сейчас – миллиардами тенге. Эти средства позволяют приобрести современное оборудование, коммерциализировать научные разработки.

Бизнес-среда, видя такие возможности, предлагает реализацию совместных идей. Вот один из примеров. ТОО «Казэлектромаш» обратилось к нам по линии радиационно-модифицированной кабельной продукции. Такая тенденция говорит о значительных изменениях в подходе бизнеса к инновациям и технологиям. И они, эти изменения, свидетельствуют о возросшем доверии к научным организациям, таким как «Парк ядерных технологий», признании его как надеж­ного партнера в реализации высокотехнологичных проектов.

На сегодня ПЯТ выпускает немалое число инновационной продукции, к которой относится термоусаживаемая лента с адгезионным слоем «Термоизол», радиационно-модифицированная кабельно-проводниковая продукция BETA IZOL, а в перечень продукции, выпускаемой под маркой «Экоизол», входят товары народного потребления. Вся продукция имеет характеристики улучшенных физико-механических свойств, устойчивости к УФ, влагозащиты.

Форум еще раз подтвердил факт того, что встречи академического, ученого и бизнес-сообщества именно в стенах университета ускоряют процесс коммерциализации научных исследований. А еще они позволяют студентам, молодым ученым в прямом доступе налаживать контакты с инвесторами и бизнес-партнерами, что открывает огромные возможности для реализации их проектов и стартапов.

Марат Конканов, директор Научно-производственного центра ЕNU LAB

– Сейчас растет поколение, которое изучает и знает свои права. Люди становятся более осмысленными в плане потребления, а значит, они понимают, что жить в домах, построенных из экологичных материалов, намного полезнее для них самих и, конечно же, для окружающей среды. Так создается запрос на такие материалы и так общество готовится к новым интересным решениям.

К нам обращаются строительные компании с задачами по усилению определенных характеристик показателей строительных материалов. Наша задача – разработать составы, адаптированные под наше сырье, показать решения, позволяющие увеличить долю утилизации промышленных отходов в безопасные строительные материалы. Речь идет о многофункциональном бетоне или смарт-бетоне, несущем функции не только конструкционного материала, его элемента, но и дополнительные, ранее не свойственные ему функции самоочищения, самораспознавания, самоидентификации и даже самовосстановления.

При этом показатели прочности в разы превышают показатели обычных традиционных материалов. Следовательно, повышаются возможности длительной эксплуатации без необходимости текущего или капитального ремонта. В перспективе это ведет к колоссальной экономии в 50% и выше. Затраты снижаются за счет использования эффективных и долговечных материалов. Усиливается экологическая безопасность: геополимер (разрабатываемый нами инновационный бетон) создается на основе шлаков, золы, песка и других промышленных отходов. Мы не используем цемент, соответственно, сокращается углеродный выброс, так называемый карбоновый след. И, соответственно, проект способствует развитию новых технологий.

Эти разработки, значительно влияя на тренды развития в строительной отрасли, будут привлекать инвесторов, заинтересованных в прорывных инновационных решениях.

Назгуль Айдаргалиева,

член правления – проректор по финансам и инвестициям

– ENU Invest Meetup стал катализатором соглашений и договоренностей в деле долгосрочных и стабильных инвестиций в инфраструктуру университета. Сегодня с уверенностью можно сказать: задан новый вектор решения проблем дефицита мест в общежитиях для студентов. Каждая инициатива, прозвучавшая на форуме, – это и есть те самые кирпичики в фундаменте государства, которые складываются в устойчивую структуру, способную обеспечить качественное образование, комфортные условия для наших студентов. В ЕНУ по трехуровневой программе обучаются 26 тысяч студентов. Их число за последние десять лет возросло в два с половиной раза, ежегодно выпускаются более 6 тысяч специалистов.

Спрос на высшее образование стремительно ускоряется. В 2023⁄24 учебном году поступило небывалое число первокурсников – 8 тысяч. В этом году из стен школ выходят более 188 тысяч детей, а к 2029⁄30 году их число возрастет в два с половиной раза. Демографический рост – это огромные перспективы, но это еще и вызовы. Параллельно с увеличением количества мест в общежитиях мы должны задуматься и о масштабном расширении учебно-лабораторных, научно-технических мощностей, учитывая текущие темпы роста численности студентов.

И сегодняшние итоги первого Invest Meetup показывают значительный прогресс в этом направлении. Встреча обеспечила платформу для обсуждения и запуска многочисленных инициатив, способствующих развитию инфраструктуры и улучшению условий для студентов. Это стало возможным благодаря активному участию и взаимо­действию всех заинтересованных сторон: государства, университета, бизнес-структур, общества.

Совместно реализуемые проекты с инвесторами, став краеугольным камнем в стратегии долгосрочного развития университета, помогут формировать новое поколение квалифицированных специалистов, готовых вносить свой вклад в экономику и социальную сферу Казахстана.