Синергия знаний

Зарождалась эта система в недрах Усть-Каменогорского педагогического института (сейчас ВКГУ им. С. Аманжолова).

– Но перед тем, как обрести независимость, система образования каждой страны бывшего СССР пошла своим путем, – рассказывает один из инициаторов появления этой системы обучения, доктор педагогичес­ких наук Кайрат Закирьянов, бывший в ту пору проректором по учебной работе пединститута. – Казахстан, например, полностью перешел на трехступенчатую модель: бакалавр – магистр – PhD, и сегодня из всех республик бывшего Союза у нас наиболее европеизированное образование. В марте 2010 года наша страна, как известно, официально присоединилась к Болонской декларации и стала 47-м членом (первым из государств Центральной Азии) Европейского пространства высшего образования.

Правильно или неправильно мы сделали – покажет время, но сегодня с казахстанским дипломом спокойно можно приспособиться к любой системе образования. У нас, в частности, много общего с американцами, австралийцами и европейцами, а что касается ближнего зарубежья, то наши студенты могут беспрепятственно переводиться из вузов одной страны СНГ в вузы другой.

Кайрат Закирьянов – убеж­денный сторонник гибкой системы образования.

– Осознавая это, еще в бытность СССР мы, я имею в виду администрацию Усть-Каменогорского пединститута во главе с ректором Ережепом Мамбетказиевым, на союзном уровне (в компетенцию республиканского министерства решение таких вопросов не входило) доказывали, что нельзя учить всех одинаково по пять лет, нужно дифференцировать процесс в зависимости от способностей обучающегося, – делится он.

Когда ректор Ережеп Мамбетказиев заговорил об этом, нашлись, конечно, и противники. У них имелись резонные доводы. Кто будет завтра готовить учителей, коль отныне это не в почете? Пошла ведь другая волна – подготовка менеджеров, прокуроров, судей и экономистов. Тем не менее он сумел настроить коллектив на высокую цель – университет.

– Вся черновая работа была переложена на мои плечи, – продолжает Кайрат Закирьянов. – Я был первым проректором – проректором по учебной работе, но народ обращался ко мне и по всем остальным вопросам. Именно тогда я научился без робости заходить в любые кабинеты. С министром разговаривал на одной ноте, с его замами – на другой, с начальниками отделов – на третьей. Сам Ережеп Альхаирович по складу характера не любил быть просителем в приемных и кабинетах. Он глобально шел по верхам, а все остальное должен был делать я. И когда надо было решать какие-то вопросы в Моск­ве, в союзном министерстве, посылал меня. И я, проректор заштатного вуза, заходил вести переговоры к председателю Гос­образования СССР.

В 1989 году в Усть-Каменогорский пединститут приехала комиссия из Минобразования СССР. Интересный разговор, по словам Кайрата Закирьянова, состоялся с одним из «комиссаров», инструктором министерства Ниной Ивановной Подольской.

– Мы с Ережепом Альхаировичем высказали ей: почему и одаренных, и посредственных студентов у нас учат одинаково? Не лучше ли выдавать учебный материал разными порциями – в зависимости от того, кто на что способен. Подольской эта идея понравилась, и она предложила нам подготовить служебную записку на имя председателя Государственного комитета по народному образованию СССР Геннадия Алексеевича Ягодина, – отметил Кайрат Закирьянов.

Так появился приказ о внедрении в СССР многоуровневого образования по западному образцу на трех экспериментальных площадках – МГУ, ЛГУ и Усть-Каменогорского государственного педагогичес­кого института. Проректор по учебной работе казахстанского вуза Кайрат Закирьянов стал ее научным руководителем в Казахстане.

Наша страна первой в СНГ внедрила эту многоуровневую систему повсеместно

по Казах­стану. А дальше был «Болашақ».

– В 1993 году мы с ректором ВКГУ Ережепом Мамбетказие­вым подготовили записку на имя Президента Казахстана с предложением принять национальную программу по поддержке одаренных юных казахстанцев, – продолжает Кайрат Закирьянов. – И если раньше лучшие выпускники казахстанских школ отправлялись в Москву, Ленинград, Киев и Новосибирск, то теперь мы предложили отправлять их в лучшие заграничные вузы. Первому Президенту идея понравилась. На этой волне инициатор внедрения такой программы – ректор ВКГУ Ережеп Мамбетказиев – буквально через несколько месяцев был назначен министром образования и науки.

Это был трудный 1993 год. Учителя не получали зарплату, пенсионеры – пенсию, вошло в обиход слово «бартер». А тут 500 выпускников предлагалось отправлять в Америку, Германию, Францию, Японию, Китай… И за каждого нужно платить не менее 25–30 тыс. долларов в год. Огромные деньги для небогатого государства.

Когда министр Ережеп Мамбетказиев стал интересоваться, как продвигается программа по отправке казахстанских студентов за границу, то в Правительстве однозначно дали понять, что денег на ее осуществление нет и не предвидится. Оставалось одно – поговорить на эту тему напрямую с Главой государства, так как вопрос оставлен на его личное усмотрение. Когда же аудиенция состоялась, то, как потом вспоминал Ережеп

Мамбетказиев, Президент еще раз спросил, нужна ли эта программа Казахстану и какой от нее будет прок? Министр, будучи твердо уверенным, что этот проект выдвинет Казахстан после развала Союза в число лидеров, сумел убедить в этом и его.

– В январе 1994 года министр, начальник международного отдела министерства и я, теперь ректор Восточно-Казахстанского государственного университета, поехали в Америку, – вспоминает Кайрат

Закирьянов. – Нужно было вес­ти переговоры с университетами о приеме студентов

из Казахстана. Встречались также с их министром образования, конгрессменами, сенаторами, ректорами нескольких университетов. Помню встречу с американским конгрессменом, курировавшим образование. Мы ему с гордостью сообщили, что Казахстан отныне будет выделять 500 грантов на обу­чение лучших выпускников средних школ в лучших вузах Америки, а он заметил, что Китай выделяет ежегодно 50 тыс. грантов.

Но впечатлило нашего собеседника другое. Когда они встретились с министром образования США, он без тени смущения сообщил: в Америке 14% населения абсолютно неграмотно, а среди грамотных американцев немало таких, кто даже не знает таблицу умножения. И добавил: «Когда есть калькуляторы, то зачем ее нужно заучивать наизусть?» Словом, многое в этой стране было непонятно, но программа «Болашақ» стартовала именно там.

После этого в Казахстане начались глобальные изменения в сфере высшего образования. Вместо традиционной системы приема студентов на учебу поя­вилось тестирование, которое призвано было бороться с самым пагубным явлением нашей жизни – коррупцией, молодые люди с разными потенциальными возможностями отныне могли выбрать свою траекторию обучения. Кто-то после бакалавриата сходил с дистанции, другой шел дальше по магистерской линии, третьи, наиболее способные, шли в докторантуру.

Казах­стан перешел к такой системе образования, которая помогает быстро адаптироваться к образованию в вузах других стран.

– Сегодня наш багаж таков, что в зарубежных университетах из всех стран бывшего Союза больше всего молодежи учится из Казахстана, – сообщил Кайрат Закирьянов. – По одной только государственной программе «Болашақ» там обу­чилось около 15 тысяч человек. Многие министры и акимы – выпускники этой программы. Другое дело, что

из-за неповоротливости нашей государственной системы и из-за того, что она формировалась по принципу непотизма, многие болашаковцы остались невостребованными на родине, хотя государство выплатило на их обучение немалые деньги.

Поэтому одним из первых шагов Президента Касым-Жомарта Токаева стала программа воспитания кадрового резерва. Для этого, конечно, нужно время, но первые успехи уже есть: потихоньку начинает набирать обороты электронное правительство, полным ходом идет цифровизация, в том числе и образования. В этом плане мы оказались наиболее продвинутыми среди всех стран СНГ. Теперь, когда появился принцип «одного окна», уже не надо неделями топтаться в приемных в ожидании нужной бумажки, а проблему можно решить «на кончике пера», отправив письмо на соответствующий сайт.

Кайрат Закирьянов стоял у истоков еще одного интерес­ного проекта по дальнейшей модернизации программы «Болашақ». 25 декабря 1995 года он пришел на работу в Администрацию Президента, где его назначили заведующим сектором отдела внутренней политики. Как государственный чиновник второго ранга, он курировал 11 министерств. В его кабинете обсуждались вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, социальной защиты населения, труда, спорта, молодежной политики и в том числе президентской программы «Болашақ», где со временем обнаружился один существенный минус.

– Метод случайного отбора, как показала жизнь, чреват тем, что обладателями грантов в основном становятся дети чиновников, – говорит он. – Чтобы пресечь попадание в «Болашақ» случайных людей, я предложил открыть в каждом областном центре интернаты для одаренных детей – учеников 9–11-х классов, а затем, после окончания школы, собирать их в одном из университетов Казахстана. Уже имелись определенные наработки и методики: в Усть-Каменогорском пединституте прошла апробацию программа союзного значения «Творческая одаренность», помогающая отбирать среди абитуриентов будущих химиков, историков, физиков, спортсменов.

Было предложено преобразовать Женский педагогичес­кий институт в университет «Болашақ», куда будут принимать по квоте самых лучших выпускников из 15 регионов Казахстана. Предполагалось два года учить их по продвинутым программам с приглашением иностранных преподавателей. И последние три-четыре года комплектовать из них стипендиатов президентской программы «Болашақ». Минист­ру образования Крымбеку Кушербаеву идея понравилась, он сказал, что будет разговаривать о ней с Президентом.

Госсекретарю Абишу Кекилбаеву – тоже, он пообещал хлопотать перед Президентом об ее осуществлении. Слово свое Госсекретарь сдержал, но по некоторым субъективным причинам программу, к сожалению, реализовать не удалось. И все же идея по соз­данию элитного университета на базе интернатов, где собирают самых одаренных детей, пробила себе дорогу. Это Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальные школы в каждом областном центре. Набор в такую школу начинается с 7-го класса. После ее окончания выпускники идут в Назарбаев Университет, а в магистратуру и докторантуру уезжают учиться за рубеж.

– Когда мы только начинали модернизацию системы образования, у нас не было никакого опыта или примера, поэтому учить отправляли с нуля – на уровне бакалавриата. Но нес­колько лет назад программа «Болашақ» для бакалавров упразднена. И это, на мой взгляд, правильно, – считает Кайрат Закирьянов.