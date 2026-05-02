Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре

Космос

Как живой символ Казахстана стал благословением пуска ракеты «Сункар», рассказали специалисты

Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Союз-5/Сункар» с комплекса «Байтерек» сопровождался нештатной ситуацией, связанной с природным фактором, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство ИИ и цифрового развития РК.

"На Байконуре произошло событие, которое не смог предсказать ни один компьютер. Старт новой ракеты Сункар»/ Союз-5 на площадке «Байтерек» едва не сорвался не из-за технических неполадок, а из-за обычного соколиного гнезда.
За сутки до исторического момента цифровые системы, проверенные тысячи раз, внезапно заблокировали пуск. Пока инженеры и алгоритмы безуспешно искали программную ошибку, разгадка обнаружилась в самом сердце стартового комплекса. Среди холодного высокотехнологичного металла специалисты нашли живое гнездо с соколиными яйцами - птицы, в честь которых назван корабль, выбрали его своим домом", - рассказали специалисты. 
Специалисты приняли решение перенести гнездо в безопасное место. После этого системы вернулись в штатный режим, что позволило продолжить подготовку к запуску.
 

Ранее редакция Kazpravda.kz сообщала, что первый испытательный пуск ракеты среднего класса «Союз-5/Сункар» прошёл успешно. В рамках летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени отработали штатно, а макет был выведен на расчётную траекторию.

Проект «Байтерек» предусматривает развитие собственной пусковой инфраструктуры Казахстана. В рамках его реализации модернизированы стартовые системы, системы управления, заправки и безопасности. Всего задействовано более 40 технических систем.

Ракета «Союз-5/Сункар» способна выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки и работает на экологичном топливе — керосине и жидком кислороде. Проект реализуется в сотрудничестве Казахстана и России и направлен на расширение возможностей страны на мировом рынке космических услуг.

