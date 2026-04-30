Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля

В столице состоялась премьера фильма «Күзгі самал» («Осенний бриз») режиссера Адиля Мереке. Это тот редкий случай в нашем кино, когда за жанром «драмеди» скрывается глубокое, медитативное размышление о том, как важно вовремя встретить «своего» человека, делится впечатлениями корреспондент Kazpravda.kz

Новинка кинопроката от режиссера Адиля Мереке представляет собой тонкое художественное полотно, где внешняя скупость событий компенсируется глубочайшим психологизмом и визуальным символизмом.

«В основе фильма – темы, которые близки каждому: одиночество, любовь, прощение и встреча с прошлым. Это история о человеческой судьбе и внутреннем выборе. Важно, что картина создана по произведению кыргызского писателя Талипа Ибраимова – такие литературные и творческие связи естественным образом сближают наши культуры и придают истории дополнительную глубину и искренность», – отметил председатель правления Центра кино Курманбек Жумагали.

Продюсер Биржан Абубакир отметил, что казахстанское кино сегодня активно развивается, постепенно расширяя свою аудиторию и укрепляя позиции как на внутреннем рынке, так и за его пределами.

Съёмки проходили примерно два года назад на живописном побережье озера Иссык-Куль – одном из самых красивых природных мест региона, что придало фильму особую визуальную выразительность.

Для режиссера Адиля Мереке этот фильм стал важным этапом в творчестве.

«История картины началась около семи лет назад, когда генеральный продюсер Тасболат Мерекенов впервые прочитал рассказ, легший в основу сценария. Произведение настолько зацепило его, что идея экранизации стала личной целью. Примерно пять назад мне поступило от него предложение, спустя годы поисков и подготовок, благодаря поддержке МКИ, а также Государственного центра поддержки национального кино, проект наконец удалось реализовать. Я очень волнуюсь, ведь для меня это огромный шаг в карьере. Самое важное сейчас – чтобы кино нашло своего зрителя. Я открыт к любой критике и буду искренне рад обратной связи», – поделился он.

Встреча, которая меняет всё

Сюжет фильма сосредоточен на истории жизни пожилого мужчины Сейта, который после потери жены словно законсервировал собственную жизнь. Его будни тихи и предсказуемы, а единственным актом бунта против одиночества становятся тайные ночные заплывы. Жизнь героя наполнена простыми, почти медитативными ритуалами, напоминающие о прошлом: он красит лодку, возится в доме, принимает в гостях повзрослевших детей и внуков. Однако за этой внешней размеренностью скрывается глубокая драма.

Единственным способом сбежать от этой памяти становятся тайные ночные заплывы. В темной, холодной воде он пытается «утопить» старые обиды и чувство вины, которые преследуют его десятилетиями.

Озеро здесь – метафора внутреннего мира героя. Иссык-Куль превращается в пространство подсознания, где за каждым ночным заплывом стоит попытка договориться с собственной памятью и принять горечь утраты близкого человека.

Визуальный ряд мастерски построен на природных контрастах: бескрайний, временами суровый горизонт подчеркивает экзистенциальную хрупкость человека. Кадры, снятые на побережье, придают истории особую поэтичность – холодная вода словно смывает с персонажей всё лишнее, оставляя только их истинную сущность.

Переплыть море

Особое внимание в картине уделено теме любви с разницей в возрасте – глубокой, трансформирующей и идущей наперекор стереотипам, которую осуждают родственники и друзья. Анализируя сцену спасения молодой девушки Риты, невозможно не заметить её зеркальную природу: герой, который сам внутренне тонет, оказывается вынужден вытаскивать на берег другого человека. Этот эпизод становится для него точкой вынужденного пробуждения.

Дальнейшие сцены их совместного быта лишены пафоса и строятся на полутонах и бытовых деталях, через которые постепенно проступает «оттаивание» персонажей.

Берик Айтжанов в очередной раз доказывает свое мастерство тонкой психологической нюансировки и создает сложный и многослойный образ. Главный герой немногословен, однако в каждом взгляде и жесте ощущается внутренняя буря.

Актерский тандем с Камиллой Фун-Со получился органичным и убедительным: им веришь, их боли сопереживаешь, робким попыткам вновь обрести счастье искренне радуешься. Их взаимодействие в кадре выходит за рамки классического романтического сюжета – сложная коммуникация двух израненных душ, где каждое слово и пауза наполнены двойным смыслом.

Конфликт усиливается появлением антагониста, роль которого блестяще исполнил Гани Кульжанов.

Настоящим вызовом для Берика Айтжанова стало воплощение образа 60-летнего пенсионера. Чтобы соответствовать роли, актеру пришлось «состариться» на четверть века.

«Для любого актера играть возраст — сложная задача, ведь между мной и моим персонажем разница почти в 25 лет. Нашей целью было не просто изобразить дряхлого старика – люди ведь стареют по-разному: кто-то в 70 выглядит на 40, а кто-то наоборот. Мы искали золотую середину, делая упор на внутреннее состояние. К тому же, мне пришлось иногда скрывать физическую форму, изображая неспортивного человека», – рассказал актер.

Актриса Камилла Фун – Со рассказала, что съемки проходили в отдаленных «зеленых» районах, где люди живут обособленными деревушками в непростых бытовых условияхз. За месяц жизни в такой деревне команда успела прочувствовать местный колорит и гостеприимство местных жителей. На экране дерзкая девчонка с красными волосами меняется в лучшую сторону.

«До съемок представляла Иссык-Куль иначе и, честно говоря, классического курортного удовольствия не получила. Было очень холодно, с гор постоянно дул пронизывающий ветер, а мы – в летней одежде. Самыми экстремальными стали подводные съемки. Мы снимали в реальном озере: сцены, где герои тонут, были настоящими. Чтобы я уходила под воду на 3 – 4 метра, использовали реальный груз – свинцовые камни. Каждый дубль меня доставали дежурившие на площадке водолазы МЧС. К слову, моя героиня Рита проходит через серьезную трансформацию. Она вовсе не «лолита» — она гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, и в процессе становится сильнее. Встреча с Сейтом бесповоротно изменила их обоих. Возможно, кто-то увидит в этом проблеск личного рая главного героя», – заключила она.

Однозначно финал избегает прямых ответов, но оставляет тонкое ощущение «осеннего бриза» – прохладного и в то же время освежающего ветра перемен. Так он подводит к мысли, что прощение себя возможно лишь через способность протянуть руку другому.

В Алматы фильм был тепло принят зрителями. Не случайно картина получила широкое признание, удостоившись звания «Лучший фильм Центральной Азии» на премии «Ак Илбирс». Картина, созданная кинокомпанией «Медетфильм» при поддержке Минкультуры и Государственного центра поддержки национального кино, выходит в широкий прокат 30 апреля.