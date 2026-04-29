Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени

Глава государства подчеркнул, что вручение данной государственной награды Премьер-министру Андрею Бабишу является знаком признания его значительного вклада в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Чешской Республикой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

– Вы являетесь надежным другом Казахстана и видным государственным деятелем международного масштаба. Я высоко ценю Ваш прагматичный и ориентированный на результат подход к развитию наших отношений. Во многом благодаря Вашим неустанным усилиям мы с большим оптимизмом смотрим на будущее нашего взаимодействия. Поэтому мною принято решение вручить Вам орден «Достык» I степени за весомый вклад в развитие политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Эта высокая награда станет ярким символом прочности казахско-чешской дружбы. Уверен, что наше партнерство будет и впредь процветать и крепнуть, – отметил Президент.

В свою очередь Андрей Бабиш выразил глубокую признательность Касым-Жомарту Токаеву за высокую оценку его деятельности.

– Искренне рад, что наше сотрудничество развивается весьма плодотворно. Политический диалог носит открытый и конструктивный характер, а взаимодействие на международной арене подтверждает общую приверженность стабильности, миру и партнерству. Чешская Республика гордится тем, что является надежным партнером Казахстана на мировой арене. Г-н Президент, позвольте еще раз выразить мою искреннюю признательность за эту высокую награду и за Вашу роль в укреплении международного партнерства и диалога. Я с оптимизмом смотрю на продолжение совместных усилий по углублению уз дружбы между нашими народами и общий вклад в создание более стабильного и процветающего мира, – сказал Премьер-министр Чехии.
#Казахстан #Чехия #орден

