Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени

– Вы являетесь надежным другом Казахстана и видным государственным деятелем международного масштаба. Я высоко ценю Ваш прагматичный и ориентированный на результат подход к развитию наших отношений. Во многом благодаря Вашим неустанным усилиям мы с большим оптимизмом смотрим на будущее нашего взаимодействия. Поэтому мною принято решение вручить Вам орден «Достык» I степени за весомый вклад в развитие политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Эта высокая награда станет ярким символом прочности казахско-чешской дружбы. Уверен, что наше партнерство будет и впредь процветать и крепнуть, – отметил Президент.