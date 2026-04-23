Құлагер казахского кино

Поздравительный адрес от имени Главы государства зачитал аким Алматинской области Марат Султангазиев. Президент ­Касым-Жомарт Токаев отметил, что ­Абдулла Карсакбаев – ­легендарная личность, поднявшая казах­ское киноискусство на качест­венно новый уровень.

«Его фильмы «Меня зовут Қожа», «Погоня в степи», «Алпамыс идет в школу» и другие картины останутся шедеврами национальной культуры. Обладая исключительным мастерством, режиссер умел филигранно передать самобытность и внутренний мир своих героев. Все его фильмы, бесспорно, являются достоянием, вошедшим в золотой фонд казахского кино.

В основе произведений талантливого режиссера всегда лежали национальное мировоззрение, народный дух. Его творения внесли значительный вклад в расширение кругозора подрастающего поколения. Вековой юбилей выдающегося сына нашего народа отмечается под эгидой ЮНЕСКО, что ярко свидетельствует о его признании на мировом уровне. Верю, что творчество нашего уважаемого соотечественника, признанного корифея казахского кино будет всесторонне изучаться, потому что наследие Абдуллы Карсакбае­ва уникально», – говорится в поздравительном послании.

В свою очередь народный артист Казахстана Досхан Жолжаксынов напомнил, что Карсакбаев открыл ему путь в мир кинематографа.

– За один вечер невозможно полностью охватить наследие мэтра, – подчеркнул актер. – Один только фильм «Меня зовут Қожа» произвел фурор в мировом масштабе и был отмечен специальным дипломом на международном фес­тивале в Каннах во Франции в 1967 году. У режиссера был уникальный почерк. Благодаря его шедеврам мир узнал, как живут казахи. Творчество Абдуллы Карсакбаева – важная часть культурного наследия Казахстана, он оставил неизгладимый след в истории отечественного кино.

Шквалом аплодисментов горожане и гости Конаева сопроводили выступления Рамазана Стамгазиева, Нурлана Онербаева, детского хора и других художественных коллективов. Весь вечер со сцены демонстрировались фрагменты кинолент, снятых Абдуллой Карсакбаевым.

По общему мнению участников концерта, в экранизациях режиссера для юных зрителей было главное – детское восприятие мира, и именно такое осмысление действительности поможет выбраться даже из самых тяжелых ситуаций. За свою короткую, но полную событий жизнь Абдулла Карсакбаев заслужил уважение соотечест­венников и высокое звание классика казахского кино.

Мероприятия, приуроченные к юбилею именитого уроженца Алматинской облас­ти, продолжатся до конца года. Празднование в рамках ­ЮНЕСКО позволит мировой общественности ознакомиться с нетленным творчеством звезды казахского кинематографа.