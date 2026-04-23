Құлагер казахского кино

Культура
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Яркий творческий вечер «Қазақ киносының Құлагері» в Доме культуры города Конаева открыл череду праздничных мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею выдаю­щегося режиссера, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Абдуллы Карсакбаева. Своими воспоминаниями о юбиляре делились со сцены поэты, писатели, представители киноиндустрии.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Поздравительный адрес от имени Главы государства зачитал аким Алматинской области Марат Султангазиев. Президент ­Касым-Жомарт Токаев отметил, что ­Абдулла Карсакбаев – ­легендарная личность, поднявшая казах­ское киноискусство на качест­венно новый уровень.

«Его фильмы «Меня зовут Қожа», «Погоня в степи», «Алпамыс идет в школу» и другие картины останутся шедеврами национальной культуры. Обладая исключительным мастерством, режиссер умел филигранно передать самобытность и внутренний мир своих героев. Все его фильмы, бесспорно, являются достоянием, вошедшим в золотой фонд казахского кино.

В основе произведений талантливого режиссера всегда лежали национальное мировоззрение, народный дух. Его творения внесли значительный вклад в расширение кругозора подрастающего поколения. Вековой юбилей выдающегося сына нашего народа отмечается под эгидой ЮНЕСКО, что ярко свидетельствует о его признании на мировом уровне. Верю, что творчество нашего уважаемого соотечественника, признанного корифея казахского кино будет всесторонне изучаться, потому что наследие Абдуллы Карсакбае­ва уникально», – говорится в поздравительном послании.

В свою очередь народный артист Казахстана Досхан Жолжаксынов напомнил, что Карсакбаев открыл ему путь в мир кинематографа.

– За один вечер невозможно полностью охватить наследие мэтра, – подчеркнул актер. – Один только фильм «Меня зовут Қожа» произвел фурор в мировом масштабе и был отмечен специальным дипломом на международном фес­тивале в Каннах во Франции в 1967 году. У режиссера был уникальный почерк. Благодаря его шедеврам мир узнал, как живут казахи. Творчество Абдуллы Карсакбаева – важная часть культурного наследия Казахстана, он оставил неизгладимый след в истории отечественного кино.

Шквалом аплодисментов горожане и гости Конаева сопроводили выступления Рамазана Стамгазиева, Нурлана Онербаева, детского хора и других художественных коллективов. Весь вечер со сцены демонстрировались фрагменты кинолент, снятых Абдуллой Карсакбаевым.

По общему мнению участников концерта, в экранизациях режиссера для юных зрителей было главное – детское восприятие мира, и именно такое осмысление действительности поможет выбраться даже из самых тяжелых ситуаций. За свою короткую, но полную событий жизнь Абдулла Карсакбаев заслужил уважение соотечест­венников и высокое звание классика казахского кино.

Мероприятия, приуроченные к юбилею именитого уроженца Алматинской облас­ти, продолжатся до конца года. Празднование в рамках ­ЮНЕСКО позволит мировой общественности ознакомиться с нетленным творчеством звезды казахского кинематографа.

Популярное

Все
В десятке сильнейших
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
В Приаралье становится больше зеленых зон
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Реальность, призывающая к действиям
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Поздравили фронтового связиста
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем т…
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» …
Победителей международного конкурса молодых хореографов наг…
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Каз…

