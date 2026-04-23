Когда в ауле не хватает девушек...

Театр
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанском казахском музыкально-драматическом теат­ре им. С. Муканова состоялась премьера спектакля по современной казахской пьесе «Мы стали девушками». Режиссером постановки выступила Аида Супатаева. Легкая комедия неожиданно говорит о вещах куда более серьезных, чем может показаться на первый взгляд.

фото театра им. Сабита Муканова

Режиссер выстраивает действие в провинциальном пространстве – сельском Доме культуры, где жизнь, как и сцена, требует импровизации. Здесь герои (артисты-любители) пытаются собрать «современный» ансамбль, следуя трендам и мечтам о большой сцене. Завязка почти анекдотична: для участия в конкурсе нужен женский коллектив, а в деревне дефицит девушек. И тогда в ход идут решения, которые в театральной практике принято называть игрой с перевоплощением.

Комедийная интрига строится на приемах фарса и ситуационного юмора, но спектакль не скатывается в чистую буффонаду. Напротив, за внешней легкостью чувствуется точная режиссерская партитура: выверенные мизансцены, ритмически выстроенные диалоги, аккуратная работа с паузой. Актерский ансамбль действует слаженно, избегая соблазна «пережать» комизм, и поэтому многие сцены звучат особенно живо.

Однако главная ценность постановки в подтексте. За историей о вынужденных «перевоплощениях» проступают вполне реальные проблемы: отток молодежи в город, языковая неуверенность, поиск идентичности в меняющемся мире. Смех в зале здесь не только реакция на удачные гэги, но и форма узнавания, самоирония.

Сценография решена функционально, без избыточной декоративности, что позволяет сосредоточить внимание на актерской игре. Костюмы и пластика подчеркивают комедийную природу происходящего, но не превращают героев в карикатуры, в каждом из них остается узнаваемый человеческий нерв.

«Мы стали девушками» – это тот случай, когда театр не поучает, а разговаривает со зрителем на равных. С легкой улыбкой, с точным чувством времени и с явной любовью к своей публике.

#СКО #театр #спектакль #Мы стали девушками

Популярное

Все
В десятке сильнейших
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
В Приаралье становится больше зеленых зон
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Реальность, призывающая к действиям
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Поздравили фронтового связиста
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Сваха как архитектор счастья
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Аида Балаева посетила театр «Жастар» в Шымкенте
«Любовь и голуби» почти на новый лад

