Когда в ауле не хватает девушек...

Режиссер выстраивает действие в провинциальном пространстве – сельском Доме культуры, где жизнь, как и сцена, требует импровизации. Здесь герои (артисты-любители) пытаются собрать «современный» ансамбль, следуя трендам и мечтам о большой сцене. Завязка почти анекдотична: для участия в конкурсе нужен женский коллектив, а в деревне дефицит девушек. И тогда в ход идут решения, которые в театральной практике принято называть игрой с перевоплощением.

Комедийная интрига строится на приемах фарса и ситуационного юмора, но спектакль не скатывается в чистую буффонаду. Напротив, за внешней легкостью чувствуется точная режиссерская партитура: выверенные мизансцены, ритмически выстроенные диалоги, аккуратная работа с паузой. Актерский ансамбль действует слаженно, избегая соблазна «пережать» комизм, и поэтому многие сцены звучат особенно живо.

Однако главная ценность постановки в подтексте. За историей о вынужденных «перевоплощениях» проступают вполне реальные проблемы: отток молодежи в город, языковая неуверенность, поиск идентичности в меняющемся мире. Смех в зале здесь не только реакция на удачные гэги, но и форма узнавания, самоирония.

Сценография решена функционально, без избыточной декоративности, что позволяет сосредоточить внимание на актерской игре. Костюмы и пластика подчеркивают комедийную природу происходящего, но не превращают героев в карикатуры, в каждом из них остается узнаваемый человеческий нерв.

«Мы стали девушками» – это тот случай, когда театр не поучает, а разговаривает со зрителем на равных. С легкой улыбкой, с точным чувством времени и с явной любовью к своей публике.