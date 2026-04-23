В Астане прошел концерт Музы Рубацките

Музыкальный вечер органично вписался в идею культурного диалога, лежащую в основе проекта. Пианистка, значительную часть своей карье­ры связавшая с Францией, выступает своеобразным мостом между европейскими музыкальными традициями, прежде всего – литовской и французской. В программе концерта прозвучали произведения композиторов разных стран. Литовская музыка была представлена сочинениями Микалоюса Константинаса Чюрлениса, французская – творчеством Клода Дебюсси, а венгерская – произведениями Ференца Листа.

Напомним, Муза Рубацките – лауреат международных конкурсов, она ведет активную концертную и педагогическую деятельность, входит в состав жюри известных конкурсов и является культурным послом Литвы. Ее дискография насчитывает более тридцати записей, а репертуар охватывает широкий спектр произведений – от классики до музыки современных композиторов.

Зрители тепло встретили музыканта, отметив ее высокий исполнительский уровень и особую теплую атмосферу, царившую на концерте.

– Я регулярно бываю в театре, живое общение с артистами и музыкантами всегда вдохновляет, – говорила зрительница Ания Бек. – Именно такая культурная дипломатия, как на состоявшемся концерте, помогает взглянуть на мир немного иначе.

В рамках «Франкофонной весны» также прошел XVII республиканский конкурс франкофонной песни. В состав жюри вошли представители посольств Франции, Бельгии и Швейцарии, директор Французского альянса Ирада Арипова, а также вокалист, преподаватель французского языка Даяна Аманбаева. Победителем творческого состязания стал Бахытжан Абек из Астаны, который выиграл поездку в Париж.