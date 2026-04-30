Названы самые желанные бренды мира

В мире,Мода
Айман Аманжолова
корреспондент

Соответствующий рейтинг опубликовала платформа Lyst в Instagram

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Среди лидеров оказался модный дом, который рекламируют Педро Паскаль, Николь Кидман и другие звезды, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК Украина

Ежеквартальный рейтинг формируется на основе пользовательского спроса 160 миллионов покупателей, которые используют платформу, и общего онлайн-интереса к брендам через соцсети, медиа, поисковые запросы, в частности на базе искусственного интеллекта.

Бренды анализируются по трем ключевым показателям - желательность (Desire), спрос (Demand) и узнаваемость (Discovery). При этом учитывается актуальность трендов и органический спрос. Активность, вызванная скидками или негативным вниманием, во внимание не берется.

По итогам квартала самым "горячим" брендом назван Chanel. Он также вошел в топ-20 как новый участник рейтинга.

Второе место занял Saint Laurent, который снизился на одну позицию. Третьим стал еще один новичок - Dior.

Бренд Miu Miu опустился до четвертого места, а Gucci поднялся сразу на четыре позиции - до пятого места.

Бренды Ralph Lauren, Prada и Coach потеряли по две позиции и разместились на шестом, седьмом и восьмом местах соответственно.

Бренд COS (H&M) оказался на девятом месте, потеряв лидерство на семь ступенек. Burberry снизился на одну позицию, замкнув десятку лидеров.

Также в рейтинг попали The Row (бренд сестер Олсен), Versace, Moncler, Chloé, Fendi, Celine и другие.

 

#рейтинг #мода #покупка #бренд

Популярное

Все
Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]