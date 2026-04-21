Песнь домбры зазвучала в степи

Здесь состоялась масштабная культурная акция «100 жыл – 100 дом­бырашы», которая вышла за рамки традиционного концерта и превратилась в живое музыкальное действо под открытым небом. На живопис­ной площадке неподалеку от села Акбулак, родины композитора, собрались около 200 домбристов, хотя изначально планировалось участие лишь ста музыкантов.

В акции приняли участие как юные домбристы, так и представители старшего поколения. Кульминацией стало одновременное исполнение знаменитой песни «Ақбұлақ». Звучание домбры, слившееся в единый оркестр под открытым небом, наполнило степь прекрасной музыкой и стало ярким проявлением уважения к национальному культурному наследию.

Бакир Тажибаев родился 15 мая 1926 года в селе Акбулак Байганинского района. Он известен как поэт, композитор и драматург, автор сборников пьес, стихотворений, прозаических произведений и очерков. Значительный вклад он внес в развитие национального искусства, в частности, является автором либретто к опере «Қамар сұлу», а также ряда пьес, которые ставились на сценах областных и республиканских театров.

Широко известно и его музыкальное творчество. Его произведение «Ақбұлақ», написанное в 1985 году, стало отражением глубокой любви к родной земле и со временем вошло в золотой фонд отечественной музыки.