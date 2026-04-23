Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее

Однако до недавнего времени развитие рынка тормозил так называемый «цифровой Вавилон». Из-за использования в разных государственных системах пяти различных справочников (ЕНС ТРУ, KZ TIN, ТН ВЭД, ОКЭД, КПВЭД) возникал парадокс, когда один и тот же товар назывался и учитывался по-разному в таможенных декларациях, статистических отчетах и системе госзакупок. Эта разобщенность порождала ошибки, дублирование и делала прозрачную прослеживаемость продукции практи­чески невозможной.

Решением проблемы стал Национальный каталог товаров (НКТ). По словам вице-министра торговли и интеграции Асета Нусупова, это не просто очередная мера контроля, а фундамент новой архитектуры рынка.

– НКТ объединяет данные в одном месте, делает их едиными и достоверными. Это существенно упрощает работу бизнеса и делает рынок прозрачнее. Внедрение НКТ особенно важно для огромных товарных экосистем, где оборот товара происходит быстро, а его происхождение и характеристики часто размыты, – пояснил вице-министр в ходе брифинга, состоявшегося на площадке СЦК.

Этот каталог касается каждого: производителей, предпринимателей, торговых сетей и в итоге всех потребителей. Иными словами, у каждого товара появляет­ся свой цифровой паспорт, а НКТ – это, по сути, единая цифровая база.

Масштабы проекта впечатляют: в системе уже зарегистрировано около 24 млн товаров, из которых более 11 млн классифицированы по Общему классификатору товаров, работ и услуг. Ежедневно база пополняется примерно 100 тыс. новых наименований. В системе зарегистрировано около 41 тыс. субъектов торговли.

Особое внимание в министерстве уделяют балансу между государственным контролем и комфортом предпринимателей. Чтобы цифровизация не превратилась в барьер, внедрение НКТ идет поэтапно.

Цифровой паспорт товара постепенно подключается к операциям, не блокируя работу компаний. Даже если постоянный NTIN еще не присвоен, субъект может спокойно работать, выписывать документы, участвовать в госзакупках. Кроме того, упрощена регистрация, сокращен список обязательных данных. ЭЦП на первом этапе пока не требуется.

– Подписан меморандум с Министерством финансов и НПП «Атамекен», в котором для импортеров и отечественных производителей мы установили сроки до 1 марта текущего года, а для торговых сетей – до 1 апреля. Эти сроки уже наступили. Для малого и среднего бизнеса, магазинов у дома установлен срок до 1 июля. Мы считаем, что внедряемые цифровые решения позволят к этой дате всем подготовиться. Уже в нынешнем году планируем ввод НКТ в промышленную эксплуа­тацию, – сказал Асет Нусупов.

Спикер подчеркнул: административной ответственности пока нет, так как фактически сейчас время используется ведомством для проведения разъяснительных работ, диалога с бизнесом. Такие мероприятия необходимы для того, чтобы каждый предприниматель четко знал, что ему делать на каждом этапе. По словам Асета Нусупова, конструктивный диалог – залог успешного функционирования системы.

С начала года прошли встречи с представителями разных отраслей: промышленности, строительства, агропромышленного комплекса, добывающего сектора, торговых сетей, с импортерами...

Однако, несмотря на проводимую информационную кампанию, у бизнеса остается еще немало вопросов. Результатом диалога уже стали послабления для чувствительных направлений: по общепиту, энергоресурсам, ручным изделиям, полиграфии, жилью и товарам, не подлежащим регистрации. На переходный период упрощены правила регистрации.

В ведомстве не останавливаются на достигнутом, а регулярно улучшают систему путем технических модификаций и интегрирования с другими структурами. При этом каталог становится полезным и для рядовых казах­станцев. В цифровом паспорте теперь отображаются сертификаты соответствия, позволяя любому потребителю проверить качество и безопасность товара в режиме реального времени.

Спикер вкратце остановился и на улучшениях для пользователей. Для этого в тестовом режиме запущен telegram-бот, который отвечает на наиболее частые вопросы. Добавлена массовая загрузка заявок, что сущест­венно экономит время. Обновлена главная страница – теперь стало проще ориентироваться и быстрее находить нужные функции. Упрощена работа с единицами измерения, появилась функция автозаполнения.

– Добавили возможность загружать сразу несколько кодов ТН ВЭД через Excel и OpenAPI. Это особенно удобно для участников внешнеэкономической деятельности. Также сделали сис­тему доступной на английском языке. Сейчас она охватывает не только карточки товаров, но и создает благоприятные условия для пользования ею. НКТ уже функционирует как рабочий инструмент, а цифры показывают масштаб работы, – резюмировал вице-министр.

Деятельное участие бизнеса в создании НКТ отметил директор департамента управления мастер-данными АО «ЦЭФ»

Наурызхан Молдабай. Он пояс­нил, что система функционирует в режиме опытной экс­плуатации и это предполагает наличие отдельных несоответствий ожиданиям пользователей.

– Большинство интеграций с госсистемами проведено. Мы также продолжаем получать информацию от представителей отраслей, которые загружают свои данные в НКТ. Посредством модерации и обработки данных все проверяем, вычищаем и вносим в каталог. Далее эти данные передаются по интеграционным сервисам в другие источники, которые также используют их, – добавил спикер.

Таким образом, внедрение НКТ – это шаг к созданию честной экосистемы, где технологии ИИ и единые стандарты данных работают на прозрачность экономики, исключая серые схемы и упрощая путь товара от производителя до магазинного прилавка.