Усы, лапы и хвосты поборолись за призы

Статьи,Выставки
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Международная кино­логическая‑выставка Astana Winner 2026 про­шла в Астане. Ее участниками стали порядка 400 собак самых различных пород, включая 61 тазы, которые вместе со своими владельцами приехали не только со всего Казахстана, но и из соседних государств. Масштаб мероприятия полнос­тью оправдал международный статус.

фото Игоря Бургандинова

Одним из ключевых событий стала монопородная выставка национальной породы казахский тазы, организованная рес­публиканским общественным объединением «Союз кинологов Казахстана». Ее проведение в рамках Astana Winner 2026 подчеркнуло особую роль национальной породы как уникального элемента историко-культурного наследия Казахстана и важного направления развития отечественной кинологии.

Судьями выступили авторитетные международные экс­перты, включая президента Меж­дународной кинологи­ческой федерации (FCI) ­Тамаша ­Яккеля, а также судей из Швейцарии и Китая – Барбару ­Мюллер и Кристи Це Вонг. Монопородную выставку казахского тазы судил национальный судья Айбол Алпысбаев.

– Развитию казахского тазы сегодня уделяется особое внимание Главой государства. Благодаря системной политике реа­лизуются комплексные меры по сохранению и развитию породы, совершенствуется законодательная база, – подчеркнул, открывая выставку, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. – Тазы – уникальное биологическое и культурное наследие, сформировавшееся на протяжении веков, это гордость нашей страны и одно из семи богатств – Жеті қазына. Сегодня мы говорим о комплексной работе: это и совершенствование племенной системы, и развитие кинологии, и укрепление международного сотрудничества. Очень важно, чтобы казахская тазы заняла достойное место на мировой кинологической арене.

Министр подчеркнул: такие выставки становятся своего рода живым инструментом сохранения и развития породы. Они позволяют не только показать достижения, но и вовлечь профессиональное сообщество, заводчиков и международных экспертов в совместную работу.

Своими впечатлениями поделился президент FCI Тамаш Яккель, на днях получивший из рук Касым-Жомарта ­Токаева орден «Достық» II степени – «За вклад в развитие кинологи­ческой сферы в Казахстане».

– Мы уже обсудили все про­цедуры и вопросы, необходимые для полного признания породы тазы. И я с удовольствием ожидаю продолжения этой работы. Особо отмечу: выставки собак– это не просто конкурсы красоты, это пространство для общения, знакомств, обмена опытом и обсуждения будущего развития пород, – заметил глава федерации.

Он также рассказал, что никогда прежде не видел такого количества тазы одновременно, и это для него, как для специа­листа-кинолога и заводчика, дало целостное и ценное представление о развитии кинологии и пород в Казахстане.

Президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан ­Сериккали также подтвердил, что выставка – это в первую очередь зоотехническое мероприятие, на котором оценивается соответствие собак стандарту породы.

– Если собака соответствует стандарту, она получает высокую оценку, соответствующий документ и допускается к разведению. Если оценка качеств отрицательная – выводится из племенной работы, таким образом сохраняется чистота породы, контролируется ее развитие. При этом каждая вязка проходит только через разрешение Союза кинологов – бесконтрольное разведение с излишней частотой исключено, – разъяснил глава союза.

Если раньше такая работа велась в большей степени в городах, то сейчас те же мероприятия проводятся даже в отдаленных районах. Это касается в первую очередь тазы. Их количество растет, но в аулах заводчики лишены возможнос­ти прямого контакта с кинологическими клубами, а потому представители организаций выезжают на места, проводят осмотр и выдают документ, на основании которого хозяин может оформить родословную.

Самый важный показатель сейчас, подчеркнул Бауыржан Сериккали, – рождаемость щенков внутри системы. В 2023 году было зарегистрировано 93 щенка, а в 2025-м – уже 411.

#Астана #выставка #Astana Winner 2026 #Союз кинологов Казахстана

