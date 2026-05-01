Выбор во имя жизни

Количество трансплантаций от посмертных доноров в Казахстане в прошлом году выросло в 2,6 раза. Заметно увеличилось и число волеизъявлений граждан, официально выразивших согласие на посмертное донорство. Это свидетельствует о постепенном формировании осознанного отношения общества к вопросам донорства и трансплантации.

О том, какие ключевые факторы позволили достичь положительной динамики и какие задачи остаются актуальными, рассказала заместитель руководителя Республиканского центра по коор­динации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ) Министерства здравоохранения РК Назгуль ­Жилгельдина.

По словам специалиста, рост числа трансплантаций от посмерт­ных доноров обусловлен прежде всего системной информационно-разъяснительной работой, направленной на повышение уровня доверия и информированности населения. В минувшем году по всей стране было проведено более 500 мероприятий, включая круглые столы, рабочие встречи, обучающие семинары, вебинары и публичные лекции. Они были ориентированы как на медицинское сообщество, так и на широкую общественность.

Важным элементом этой работы стало активное взаимодействие с представителями традиционных религиозных конфессий – ­ислама и православного христианства. Их участие позволило снять часть общественных опасений и стереотипов, связанных с посмерт­ным донорством, а также сформировать более взвешенное и позитивное отношение к данной практике. Но, как подчеркивает Назгуль Жилгельдина, несмотря на достигнутый рост показателей, текущая ситуация по-прежнему остается напряженной. Спрос на донорские органы значительно превышает их предложение, и проблема дефицита сохраняет системный характер.

– Важно понимать: хотя цифры выросли в несколько раз, органов для пересадки все равно катастрофически не хватает. Сейчас про донорство рассказывают в основном представители Минздрава, но для устойчивого развития сис­темы необходима поддержка со стороны и других государственных органов, общественных организаций и самих граждан. Только при совместных усилиях можно добиться реальных изменений, – отмечает Назгуль Жилгельдина.

По данным на март 2026 года, в национальном листе ожидания числятся около 4 600 человек. Наи­более острый дефицит – в сфере трансплантации почек. Соответствующей операции ожидают более 4 тыс. пациентов. Это связано в том числе с ростом распространенности хронической почечной недостаточности, которая остается одной из ключевых причин инвалидизации и смертности. Проблема носит общенациональный характер и затрагивает все регионы страны.

Как отмечает Назгуль Жилгельдина, процесс распределения донорских органов у нас полностью автоматизирован и исключает влияние человеческого фактора. Специальная информационная система обеспечивает прозрачность и объективность, принимая решения исключительно на основе медицинских критериев. Ключевые параметры – генетическая совместимость донора и реципиента, степень срочности операции и клиническое состояние пациента. Такие факторы, как регион проживания, социальный статус или личные данные, не оказывают никакого влияния на распределение органов. Это позволяет повысить доверие к системе и минимизировать возможные коррупционные риски.

Отдельного внимания требует вопрос детской трансплантации. В листе ожидания на сегодняшний день находится 121 ребенок, нуждающийся в жизненно важной операции. Однако существующее законодательство накладывает существенные огра­ничения на развитие детского посмертного донорства. В соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» посмертными донорами могут быть только граж­дане, достигшие 18 лет.

– Это серьезно ограничивает возможности оказания помощи детям, поскольку при трансплантации органов, особенно сердца и печени, критически важны не только показатели совместимости по группе крови, но и антропомет­рические характеристики донора и реципиента: рост, вес, анатомические особенности. В результате возникает объективный дефицит подходящих органов для несовершеннолетних пациентов, – поясняет заместитель главы РЦКТВМУ.

В связи с этим назрела необходимость дальнейшего совершенст­вования нормативной правовой базы, а также поиска альтернативных решений, включая развитие программ живого донорства и внедрение новых медицинских технологий.

На сегодняшний день Казахстан делает акцент на развитии собственного донорского потенциала и укреплении национальной системы трансплантации. Особое внимание уделяется вопросам логистики, поскольку время жизнеспособности донорских органов строго ограничено. Для оперативной доставки используются ресурсы медицинской авиации, что позволяет транспортировать органы на значительные расстояния в кратчайшие сроки. В ряде случаев задействуются и другие виды транспорта – наземный или гражданская авиация, в зависимости от географических условий и срочности ситуации.

Продолжается работа по дальнейшему совершенствованию системы экстренной транспортировки. Речь идет не только о техническом оснащении, но и о повышении уровня координации между медицинскими учреждениями, службами санитарной авиации и другими задействованными структурами. Комплекс­ный подход к решению этих задач рассматривается как один из ключевых факторов повышения эффективности всей системы трансплантации.

В целом, как отмечает Назгуль Жилгельдина, достигнутые результаты демонстрируют положительную динамику и свидетельствуют о правильности выбранного курса. Однако для устойчивого развития необходимо продолжать сис­темную работу по повышению информированности населения, укреплению доверия к медицинским институтам и совершенствованию законодательной базы. Только в этом случае можно рассчитывать на дальнейшее увеличение числа трансплантаций и, как следствие, спасение большего количества жизней.