Мечтает о спортивных победах

– В кокпаре я играл на линии обороны, – рассказывает солдат срочной службы. – Чтобы защитить ворота-қазандық, нужно перекрывать сопернику путь, использовать силу и ловкость лошади. Мои скакуны Сникерс и Кулагер ни разу меня не подводили. В целом кокпар – общее наследие тюркских народов. Мой дед, переехавший в Казахстан, часто рассказывал, что и в Таджикистане он активно играл в эту игру, был в команде.

В воинских частях, входящих в состав РгК «Шығыс», проходят службу представители разных национальностей. Уроженец юга страны, таджик Абубакр свободно владеет казахским языком и охотно делится знаниями с сослуживцами. Кроме того, он с удовольствием рассказывает у себя в части о национальных конных видах спорта. После демобилизации парень планирует заняться коневодством, накопить практический опыт и продолжить участие в соревнованиях.