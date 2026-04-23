В Алматы открылся международный инновационный вуз

Как отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, по поручению Главы государства в Казахстане открываются филиалы ряда ведущих зарубежных университетов. Одна из главных задач – превратить республику в региональный академический и исследовательский хаб. Уже сейчас в нашей стране обучаются свыше 35 тыс. иностранных студентов, что является историческим рекордом.

– Другая цель – трансформация ведущих местных вузов в формат исследовательских университетов, – отметил министр. – Важно проводить трансфер технологий. К примеру, четыре года назад в Петропавловске открылся филиал Университета Аризоны, в партнерстве с которым уже запущены три крупных научных проекта. Один из них предполагает производство линз и полимерных материалов из серы. Поэтому открытие совместного кампуса Innotech и Университета штата Аризона в Алматы – чрезвычайно важное событие. Уверен, у обучающихся здесь студентов будет большой шанс для построения карьеры на международном уровне.

К слову, на протяжении последних 11 лет ASU признается самым инновационным университетом США по версии U.S. News & World Report. Среди его преподавателей – пять лауреатов Нобелевской премии, 11 лауреатов Пулитцеровской премии и 12 стипендиатов Макартура (награды, вручаемой за достижения в науке, искусстве, предпринимательстве).

Это один из крупнейших вузов Америки, в котором насчитывается свыше 200 тыс. студентов, причем половина из них обучается полностью в онлайн-формате. Arizona State University занимает седьмое место в США по качеству обучения в бакалавриате. Ежегодный объем расходов вуза на прикладные исследования достигает 1 млрд долларов.

Как напомнила Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РК Джулия Стаффт, нынче исполняется 35 лет установлению дипломатических отношений между нашими странами. Поэтому весьма символично открытие в Алматы университета InnoTech, который имеет все шансы стать одним из лидеров в образовательной сфере Казахстана. Несомненно, это укрепит партнерство двух государств в области исследований и инноваций. Обучающиеся здесь студенты, как и тысячи казахстанских ребят, окончивших вузы США по программе «Болашак», в последующем станут послами взаимопонимания между Казахстаном и Америкой.

В свою очередь основатель InnoTech Болат Пралиев сообщил, что в числе учебных прог­рамм – цифровая безопасность, менедж­мент, международное предпринимательство, искусственный интеллект, компьютерные технологии и бизнес-аналитика. Эти сферы имеют приоритетное значение для развития Казахстана, стремящегося стать активным участником глобальных изменений и одним из мировых центров инноваций. Открытие вуза – конкретный шаг в реализации этой масштабной цели.

Студенты получат доступ к новейшим учебным модулям, исследовательским проектам, мастер-классам, а также возможность обучения за рубежом. Это повысит конкурентоспособность выпускников вуза как на местном, так и глобальном рынке труда.

В перспективе Innotech планирует расширять портфель образовательных программ и развивать многокампусную инновационную экосистему, включая будущий кампус в Науко­граде. К 2036 году университет намерен обучить свыше 10 тыс. студентов.

Помимо прочего, запуск университета нового поколения усилит статус Алматы как образовательного и технологического центра. По данным местных властей, число иностранных студентов, обучающихся в мегаполисе, достигло 17 тыс., увеличившись за последний год на 45%.

Церемония открытия вуза продолжилась серией панельных сессий с участием представителей отечественных и зарубежных компаний, занятых в сферах телекоммуникаций, цифровых технологий, производства бытовой техники. Эксперты обсудили роль бизнеса в подготовке специалистов будущего, трансформацию рынка труда, подчеркнули значимость сотрудничества учебных заведений и бизнес-структур.

Обучение в InnoTech стартует в сентябре. Первый набор составит 315 студентов. Преподавать здесь будут как отечественные специалисты, так и их коллеги из-за рубежа.