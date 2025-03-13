Singapore Airlines запретила проносить пауэрбанки на борт

О новых правилах компания сообщила в своем официальном аккаунте в соцсети X

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Авиакомпания Singapore Airlines Ltd. (SIA) объявила о запрете с 1 апреля 2025 года использования портативных аккумуляторов (пауэрбанков) для зарядки мобильных устройств в полете, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Запрещено также будет подключать пауэрбанки к бортовым USB-портам.

Согласно заявлению авиакомпании, эти меры соответствуют правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которые классифицируют такие устройства как литиевые батареи. Аккумуляторы емкостью до 100 Вт·ч можно брать на борт без ограничений, тогда как модели от 100 до 160 Вт·ч требуют специального одобрения авиакомпании.

«Внешние аккумуляторы должны перевозиться в ручной клади на всех рейсах SIA и не допускаются к провозу в зарегистрированном багаже», — говорится в сообщении.

Как сообщает Bloomberg, такое ужесточение правил связано с ростом числа инцидентов с возгоранием батарей на борту самолетов.

В январе власти Южной Кореи ввели новые требования к перевозке пауэрбанков после пожара на борту Air Busan, причиной которого мог стать портативный внешний аккумулятор.

В марте дым в салоне самолета Batik Air также был вызван загоревшейся батареей.

Федеральное авиационное управление США (FAA) зафиксировало 84 случая воспламенения или задымления литиевых аккумуляторов в авиации в 2023 году; это рекордный показатель с 2016-го.

В отличие от SIA крупнейшая авиакомпания Гонконга Cathay Pacific по-прежнему разрешает пассажирам использовать пауэрбанки для зарядки устройств в полете, но запрещает их подключение к бортовым USB-портам из соображений безопасности, отмечает агентство.