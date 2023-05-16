Сингапурским авиакомпаниям предложили воспользоваться открытым небом Казахстана

Сотрудники Комитета гражданской авиации МИИР РК провели переговоры по открытию прямого авиасообщения между Казахстаном и Сингапуром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

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В комитете рассказали, что в ходе переговоров казахстанская сторона «озвучила заинтересованность в прямых рейсах и предложила сингапурским авиакомпаниям воспользоваться режимом «открытое небо» в Казахстане, в том числе с использованием права «пятой степени» свободы воздуха». «Сингапурская сторона поприветствовала режим «открытое небо» и сообщила, что данное предложение будет проработано с сингапурскими авиакомпаниями. Стороны договорились продолжить обсуждение вопросов открытия авиасообщения в рамках встречи в июле 2023 года с участием сингапурских авиакомпаний и «Аэропортом Сингапур – Чанги».

Вместе с тем, сингапурская сторона проинформировала о возможности прохождения обучения в Академии гражданской авиации Сингапура.

Также, казахстанская сторона с удовлетворением отметила планы авиакомпании «Эйр Астана» начать выполнение полетов между странами», – говорится в сообщении КГА.