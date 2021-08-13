Синий час

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Игорь Бургандинов

Это англоязычные «камера­мэны» сей термин придумали. Поэтичный. «Блю ауэр» – красиво звучит. А наши просто говорят: режим. Ну не политический, конечно. Световой. Вообще-то лучшим временем для светописца считается час после восхода и столько же перед закатом. Тогда солнышко висит низко над горизонтом, тени длинны, а окружающая действительность выглядит особенно объемной и выразительной. Конечно, если правильно распорядиться природным освещением. Но если утренний час вскоре сменится бескомпромиссной дневной суетой большого города, не дающей помечтать, погрустить или просто расслабиться, то час вечерний после захода солнца подарит совершенно другое настроение. Впрочем, оно придет не сразу. Поначалу небо будет слишком ярким, а все то, что на земле, покажется темным. Снимающей братии в это время можно обдумать житье свое или заняться поисками ракурса. Но вот небо­свод теряет яркость, зажигаются окна в домах и уличные фонари. Приходит синий час. Но длится он не 60 минут, а 30, от силы 40. Потом небо чернеет, и очарование уходит. Можно зачехлить фотокамеру и присоединиться к гуляющим.

Но им не важен режим (масочный в том числе). Рабочий день окончен, и нужно отдохнуть от жары и нервотрепки. Любимые места отдыха – набережная и парки. Их хватает. Живописен променад вдоль Ишима вечером: огни домов левобережья затейливо отражаются в глади реки, а если повезет, окрасится небо багрянцем. Вовсе фантас­тическая картина получится. Тротуары освещены, полиция покой граждан бережет: на электрокарах патрулирует. А как же нечисть? Положено ей «от заката до рассвета» показаться. Есть и она. Попадается за рулем авто в вечернее и ночное время. Чинно гулять или крутить велопедали воспитание не позволяет, а агрессивно водить и пугать соседей по потоку, это легко. Управы на таких, как правило, нет... Но Бог (или черт?) им судья.

В парках есть чем заняться и детворе. Особенно популярны в жаркую погоду шутейные фонтаны, готовые облить человечка прямо из-под мостовой. Видел такие в Петергофе в детстве. Только там дяденька краник потайной в нужный момент поворачивал, а здесь алгоритм управляет (время такое). По программе и фонари цветные включаются. Красота. Этакие водяные фейерверки получаются! Вообще, фонтаны – это отдельная пес­ня в столице. Сейчас их около 80, а может, и больше уже. Это, смотря, как посчитать. Некоторые уже ремонта требуют, зато появляются новые. Есть даже с эффектом туманного испарения. Очень уж они город украшают в темное время суток. Есть что «поснимать» в нашей столице «в режиме». Только чиновники закаты не любят: говорят, восходы политически более правильные. А мне «синий час» ближе…

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