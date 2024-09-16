Система поддержки бизнеса должна быть пересмотрена

В Послании народу Казахстана президент перечислил стоящие перед страной задачи по пунктам, и характерно, что первые четыре были посвящены экономическим вопросам, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политике, инвестиционному климату и условиям ведения бизнеса, промышленному потенциалу страны, развитию АПК, инфраструктуры

Между тем, есть проблемы с нормативно-законодательным обеспечением инициатив президента, которые выдвигались ранее. Так, еще предстоят работа над новым Налоговым кодексом (принятие которого отодвигается на 2025 год) и разработка нового закона о банках, который должен будет способствовать повышению их вклада в развитие экономики.

К числу наиболее сильных месседжей Послания этого года можно отнести тезисы о необходимости введения дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога, о проблеме неисполнения доходной части республиканского бюджета, о нормативном закреплении вложения средств в экономику и социальную сферу страны как условии для амнистии капиталов.

Также можно выделить такие акценты нынешнего Послания, как большое внимание развитию автопрома, нефтехимии, газовой отрасли, необходимость эффективного управления активами Национального фонда, проблемы межбюджетных отношений, обеспечение финансирования инфраструктуры энергетического сектора и коммунального хозяйства.

В фокусе внимания главы государства традиционно находятся вопросы обеспечения благоприятных условий для предпринимательства, развития малого и среднего бизнеса, которые являются не только фактором экономического роста, но и социального благополучия граждан. Президент отметил запутанность и сложность существующей системы мер поддержки предпринимательства, в которой невозможно разобраться, не будучи профильным специалистом, в то время как она должна быть простой и понятной для рядового пользователя.

Глава государства отметил, что по его поручению устранено уже более 10 тыс. избыточных и не актуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность. Однако, несмотря на прогресс в устранении административных препятствий, унификации различных норм по проверкам и регулированию, сложность существующей системы помощи сдерживает развитие малого бизнеса и тормозит решение задачи по доведению его доли в казахстанской экономике до 15% к 2029 году.

Дальнейшее сокращение административных барьеров и улучшение условий для бизнеса, обеспечение финансированием приоритетных отраслей промышленности, АПК, инфраструктуры, а также развитие кадрового потенциала позволят обеспечить реализацию ключевых задач стратегического развития страны даже в сложных условиях геополитической неопределенности и высокой турбулентности мировой экономики.