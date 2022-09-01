Системная поддержка

Члены партии «AMANAT» помогли собраться к школе более 42 тыс. детей.

В «AMANAT» подвели итоги общереспубликанской благо­творительной акции «Соберем ребенка в школу!» в рамках партийного проекта «Бақытты отбасы».

– Аманатовцами обеспечены наборами со школьной формой, учебниками, рюкзаками и канц­товарами 42 тысячи школьников из более чем 23 тысяч семей. Это вклад партии «AMANAT» в реализацию курса Главы государства по социальной поддержке детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Акция «Соберем ребенка в школу!» – не разовое мероприятие, а часть большой системной работы партии по повышению благосостояния казахстанцев, – подчеркнул председатель полит­объединения Ерлан Кошанов.

Он отметил, что в рамках партийного проекта «Бақытты отбасы» только в первом полугодии 2022 года были трудоустроены 13 тыс. человек, оказана помощь в оформлении АСП 37 тыс. семей, выплачена единовременная социальная помощь 49 тыс. семей, обеспечены жильем 146 семей.

Акцию «Соберем ребенка в школу!» поддержали партийцы по всей стране. Так, депутат Мангистауского областного маслихата от «AMANAT» Нажимеден Губашов вручил комплекты из школьной формы, канцелярских товаров и рюкзаков 1 000 школьников Мунайлинского района.

– Глубоко убежден, что каждый может проявить гражданскую активность в оказании посильной помощи в подготовке в школу детей из социально уязвимых слоев населения, уделить внимание каждому ребенку, чтобы его дорога в учебное заведение была радостной, – считает он.

В Шымкенте депутат городского маслихата, член фракции «AMANAT» Жадыра Танатарова навестила Наргизу Артукходжаеву, которая в одиночку воспитывает шестерых детей. Сама женщина является инвалидом ІІ группы.

– Отрадно, что партия «AMANAT» оказывает помощь многодетным семьям, стараясь создать равные условия для детей, чтобы они чувствовали себя комфортно и не пропускали занятия, – сказала Наргиз Артукходжаева.

В области Абай местные партийцы также активно подключились к акции. Так, член фракции «AMANAT» в областном маслихате Асемкан Дускужанов вручил школьную форму детям сотрудников маслоэкстракционного завода.

– У меня пятеро детей, работает только супруг. Я обратилась за помощью в партию, большое спасибо организаторам акции. Детям подарили спортивную одежду, сумки с учебными принадлежностями. Такую помощь получили многие семьи, – рассказала жительница города Семея Карлыгаш Тусупова.

Благотворительная партийная акция «Соберем ребенка в школу!» проводится уже 12-й год подряд.