Высокий рост потребительских цен в текущем году стал одной из наиболее острых проб­лем в экономике Казахстана, как, впрочем, и многих других государств. О важности вопроса свидетельствует тот факт, что «неконтролируемый рост инф­ляции» в своем Послании народу страны отметил Президент Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства констатировал, что Нацбанк и Правительство оказались бессильными перед возникшей ситуацией, «сославшись на мировые тенденции». При этом отметил: «подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики».

Президент поручил вернуть инфляцию в коридор 4–6%, а также подчеркнул, что главной немонетарной ее составляющей стали цены на продукты питания. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в сентябре продовольственные товары в годовом выражении подорожали на 11,5%, а в целом инфляция ускорилась до 8,9%.

Касым-Жомарт Токаев конс­татировал, что об огромном аграрном потенциале Казахстана говорится много, но в сфере АПК накопилось немало проблем. И прежде всего это неэффективное ценообразование и распределение продовольственных товаров.

В Послании Президент напомнил, что ранее он говорил о важности создания сети оптово-распределительных центров и обеспечения доступа к ним мелких производителей аграрной продукции. Тогда же Глава государства заявил о необходимости обеспечения единого контроля над ценами от производителя до потребителя.

«Сейчас за эту работу отвечают несколько ведомств. После очередного скачка цен они вместо вдумчивого анализа и принятия эффективных мер начинают «кивать друг на друга». Пора навес­ти порядок в этом деле. Следует разграничить зоны ответственности, определить один орган в качестве основного, прописать четкие регламенты взаимодействия остальных ведомств», – заявил Президент.

Во исполнение данных поручений министр национальной экономики Асет Иргалиев уже 7 сентября представил на заседании Правительства проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021–2024 годы.

Как отметил глава МНЭ, комплекс мер включает в себя как оперативные, так и средне­срочные меры для сдерживания роста цен и поддержания темпов инфляции в утвержденном целевом коридоре.

«Мы предусмотрели оперативные меры на 2021 год, предполагающие расширение товарного предложения. По ним планируется реализовать 16 мероприятий, включая организацию закупок социально значимых продовольственных товаров, определение потребности производителей в рамках форвардных договоров и «оборотной схемы», – сообщил Асет Иргалиев.

По аналитическим и организационным мерам запланированы скрининг, цифровизация торговых процессов, мониторинг и анализ недозагруженных и простаивающих мощностей пищевой промышленности. Также планируется институциональное усиление контроля по координации цен на социально значимые продовольственные товары.

В части антимонопольных мер будут осуществляться мероприя­тия, направленные на контроль обоснованности торговых надбавок, выявление признаков ценового сговора и ограничение доступа к торгам.

Что касается среднесрочных мер инфляционного реагирования до 2024 года, то, по словам министра, планируется обеспечить загруженность стабфондов, запуск импортозамещающих проектов, переход от административного регулирования цен к проведению дезинфляционной денежно-кредитной политики.

«Для эффективной реализации мер антиинфляционного реагирования и мониторинга их исполнения предлагается создать при Министерстве торговли и интеграции постоянно действующий операционный штаб, в состав которого войдут заместители первых руководителей центральных и местных исполнительных органов», – заключил глава экономического ведомства.

В целом принятый Правительством комплекс мер состоит из 64 мероприятий, 60% из которых относятся к числу оперативных. Вместе с тем, по словам министра, Правительство уделяет особое внимание мерам системного характера на средне- и долго­срочную перспективы, которые предполагают строительство 24 оптово-распределительных центров, реализацию импортозамещающих проектов в производстве стройматериалов, продуктов питания по всей республике.

В свою очередь Национальный банк в рамках своего мандата борется с инфляцией в монетарной сфере. Так, 13 сентября Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение повысить базовую ставку с 9,25% до 9,50% годовых.

Как пояснил регулятор, это решение обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, вызванным общемировыми инфляционными тенденциями роста цен на продовольствие и сырье при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями предложения. Кроме того, усиливают это давление внутренние межсезонные шоки, активно восстанавливающийся потребительский спрос, а также рост цен на электроэнергию, газ и ГСМ.

Нацбанк пересмотрел прогноз роста ВВП в 2021 году по базовому сценарию в сторону незначительного снижения, что связано с несколько более медленным, чем ожидалось ранее, восстановлением экономики. Теперь рост ВВП Казахстана в 2021 году ожидается на уровне 3,5–3,8%. Основным драйвером выступит активно восстанавливающийся потребительский спрос, который поддерживается умеренным рос­том реальных доходов.

Рост ВВП также будет поддержан реальным экспортом вследствие увеличения внешнего спроса и объемов добычи энергоресурсов. В свою очередь сдерживающий эффект на ВВП будет оказывать увеличение импорта в результате восстановления внутренней потребительской активности.

Между тем развитие экономики в 2022 году прогнозируется на уровне 4,1–4,4%, что немного выше предыдущей оценки. Ускорение темпов экономического развития будет сопровождаться ослаблением пандемии и увеличением объемов добычи нефти и газового конденсата в результате постепенного снятия ограничений ОПЕК+.

Регулятор также обновил базовый прогноз по инфляции, приняв во внимание комплекс мер антиинфляционного реагирования, одобренный Правительством.

Принятие оперативных мер позволит, по оценке Правительства, снизить продовольственную инфляцию до 8% к концу текущего года.

Учитывая историческую динамику инфляции в последние 4 месяца года, а также степень эффективности реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования, в 2021 году годовая инфляция, по оценкам Нацбанка, сложится в пределах 7,5–8,5%. Последующие решения по базовой ставке будут приниматься в том числе с учетом оценки эффективности антиинф­ляционных мер.

Нацбанк прогнозирует, что в 2022 году по мере выхода из расчета высокой базы 2021 года инфляция начнет замедление к верхней границе целевого коридора 4–6%. Процесс будет протекать на фоне смягчения внешней инфляции и ожидаемого снижения мировых продовольственных цен после их значительного роста в текущем году. При этом процессы дезинфляции в 2022-м

во многом будут зависеть от итогов сбора урожая зерновых в Казахстане, восстановления глобальных цепочек поставок и уровня фискального стимулирования внутренней экономики в 2022–2023 годах.

Опубликованная 1 октября информация о статистике цен в сентябре продемонстрировала ряд разнонаправленных тенденций. Хорошей новостью стал тот факт, что цены на продовольственные товары по итогам сентября повысились лишь на 0,1% в сравнении с августом, что является минимальным уровнем с сентября прошлого года.

Однако, как отмечают в своем обзоре аналитики Halyk Finance, несмотря на низкую месячную динамику продовольственной инфляции в сентябре, годовой рост цен на продовольствие не только сохранился на двузначном уровне, но и до 11,5% ускорился. При этом глобальный индекс цен продтоваров, по сообщению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в августе после двух месяцев замедления вновь резко повысился на 32,9%.

Темпы роста цен на непродовольственные товары и платные услуги в Казахстане в сентябре сохранились на высоком уровне, чему способствовал рост цен на энергоносители, а также заметное повышение стоимости образовательных услуг и аренды жилья.

«В октябре запланировано проведение ремонтных работ на Павлодарском НПЗ, что, по нашему мнению, отразится на дальнейшем росте цен. Кроме того, соглас­но информации представителей Минэнерго РК, республика может увеличить объем импорта дизтоп­лива из РФ, и это уже отражается на росте его стоимости», – отмечают аналитики компании.

Таким образом, влияние сезонного удешевления плодоовощной продукции на потребительскую инфляцию нивелировалось рос­том стоимости дизельного топ­лива и отдельных платных услуг. В результате рост потребительских цен в сентябре хоть и замедлился, но совсем незначительно – до 0,4% с 0,5% в сравнении с августом.

Национальный банк заявил, что продолжит проведение дезинф­ляционной денежно-кредитной политики, оценивая эффективность реализации антиинфляционных мер и рис­ков сокращения монетарных стимулов со стороны ФРС США и ЕЦБ. По оценке регулятора, данные меры в соответствии со Стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года будут способствовать снижению инф­ляции к целевому коридору 4–6% в 2022 году.

Об очередном решении по базовой ставке с учетом всех вышеперечисленных факторов Нацбанк объявит 25 октября.