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В Жамбылской области успешно реализован пилотный проект по автоматизации учета и контроля воды на ветвях К1 и «Далакайнар» в конце магистрального канала ТМК в Шуском районе. Объект находится в ведении местного филиала «Казводхоза», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Система своевременно сообщает диспетчеру об объемах воды, подаваемой по каналу. Для обеспечения постоянного контроля за техническим состоянием и безопасностью оборудования объект оснащен двумя камерами с обзором на 360 градусов, ведущими круглосуточное наблюдение, установлено специальное заграждение.

Автоматизация позволит четко регулировать подачу воды по каналу, что значительно снизит ее потери. С помощью эффективных стратегий, основанных на данных из различных источников, водные ресурсы будут распределяться стабильно и справедливо. Это повысит доступность воды для сельского хозяйства.