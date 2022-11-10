Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 ноября

Обнародованы данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 10 ноября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 58 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, 5 – с коронавирусной пневмонией.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 395 171 заболевших КВИ, 90 232 – коронавирусной пневмонией.

На 10 ноября лечение от КВИ продолжают получать 725 человек (576+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится – 68 пациентов, на амбулаторном уровне – 657 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.