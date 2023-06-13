Ситуация с пожаром в Абайской области на 13 июня

За прошедшие сутки сброшено более 1 500 тонн воды.

Фото пресс-службы МЧС РК

По информации МЧС РК, сегодня, 13 июня, тушение лесного пожара в области Абай продолжается. Задействовано более 1 800 человек, порядка 350 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны, сообщает Kazpravda.kz.

"По результатам аэровизуальной разведки с использованием беспилотного летательного аппарата наблюдалась действующая кромка верхового пожара по направлению от Каштакского лесничества в сторону города Семей. Принятыми мерами удалось предотвратить распространение пожара в населенные пункты", - проинформировали в МЧС.

Вертолетами осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброса воды на очаги пожара. За прошедшие сутки сброшено более 1 500 тонн воды. С начала пожара всего сбросили порядка 4 000 тонн воды.

На телефоны горячей линии поступило 150 звонков. Телефон горячей линии ДЧС: 8 722 235 38 31.

По данным АО "Казгидромет", на 14 июня прогнозируется кратковременный дождь (вероятность дождя 60%), гроза, шквал, ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +5+10, днем +18+23 градуса.