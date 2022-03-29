В Кызылординской области за последние дни не зарегистрировано ни одного случая COVID-19.

При этом медики предупреж­дают, что радоваться этому, конечно, нужно, но расслабляться рано.

– Тенденция снижения заболеваемости наблюдается в нашем регионе с 4 марта текущего года, – говорит руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Динара Жанабергенова. – Идет стабилизация эпидемиологической ситуации. Напомню, с начала пандемии в Кызыл­ординской области выявлено более 24 тысяч случаев заражения COVID-19. За последние два года обострение эпидситуации по коронавирусной инфекции длилось от одного до трех месяцев, это пять волн пандемии. И при этом каждый новый всплеск заболеваемости был сильнее предыдущих. Но полномерное и своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий помогло справиться с положением.

Динара Жанабергенова сообщила, что, учитывая стабилизацию эпидситуации в стране в целом, на уровне республики принято решение отменить на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах, обязательное использование мобильного приложения «Ashyq».

– Отменены требование о социальной дистанции, термометрия, – отметила Динара Жанабергенова. – Во всех зонах эпидемиологического рис­ка отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе. Отменяется также обязательное ПЦР-тес­тирование для вахтовиков при въезде на предприятие.

Заместитель руководителя Кызылординского областного управления здравоохранения Жангельды Шаимбетов рассказал об успехах вакцинации против коронавирусной инфекции в регионе.

По его словам, в области первым компонентом различных вакцин против COVID-19 привиты 501 182 жителя, полный курс иммунизации прошли 463 527 человек. Из них 74 736 были привиты первым компонентом препарата Pfizer, 45 109 – двумя компонентами этой вакцины. Ревакцинацию прошли 164 245 человек.

– Пандемия коронавирус­ной инфекции не иссякла, – предупредил Жангельды Шаимбетов. – Каждому казахстанцу необходимо сделать правильный выбор в пользу вакцинации и ревакцинации. Вот тогда мы сформируем полноценный коллективный иммунитет.