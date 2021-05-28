Сказано – сделано

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» дал поручение Правительству «запустить программу экспортной акселерации, направленной на средние несырьевые предприятия, чтобы обеспечить целевую поддержку от идеи до результата».

О мерах, принятых для исполнения указанного поручения, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

В частности, он отметил, что запущена первая программа экспортной акселерации для 35 предприятий пищевой отрасли. Проведено 160 онлайн-встреч по схеме B2B (business to business), заинтересованность в казахстанской продукции выразили более 60 компаний. Есть договоренности по 18 потенциальным контрактам на сумму около 167 млн долларов США.

Уже заключен контракт на экспорт верблюжьего молока, в процессе подписания – еще два на поставку муки и питьевой воды. При этом одна из отечественных компаний, выпускающих молочную продукцию, внесена в реестр поставщиков казахстанской сельхозпродукции в КНР.

Также Берик Уали проинформировал о мерах по выполнению еще одного поручения Президента, данного в Послании народу.

«Правительство и акиматы обязаны ускорить обеспечение коммуникациями участков под социальные частные дома, в том числе через государственно-частное партнерство», – подчеркнул Глава государства.

В реализацию указанного поручения из республиканского бюджета в 2020 году выделено 71,8 млрд тенге на подведение инженерных сетей к районам жилой застройки. Построено более 10 тыс. км сетей водо-, электро-, газо-, теплоснабжения и водоотведения, а также внутриквартальных проездов. Инженерными сетями обеспечено более 40 тыс. земельных участков.

До 2025 года планируется обеспечить инфраструктурой 235 тыс. земельных участков, из них в областных центрах и малых городах – 125 тыс., в сельской местности – 110 тыс. участков. Предполагается создавать инфраструктуру ежегодно для 47 тыс. земельных участков.

В 2021 году на подведение инженерных сетей к районам массовой жилищной застройки из средств Национального фонда и республиканского бюджета выделено 83,1 млрд тенге.