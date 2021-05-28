Свежий выпуск
Сказано – сделано
Адина Нурберген

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу «Казахстан в новой реальности: время действий» дал поручение Правительству «запустить программу экспортной акселерации, направленной на средние несырьевые предприятия, чтобы обеспечить целевую поддержку от идеи до результата».

О мерах, принятых для исполнения указанного поручения, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

В частности, он отметил, что запущена первая программа экспортной акселерации для 35 предприятий пищевой отрасли. Проведено 160 онлайн-встреч по схеме B2B (business to business), заинтересованность в казахстанской продукции выразили более 60 компаний. Есть договоренности по 18 потенциальным контрактам на сумму около 167 млн долларов США.

Уже заключен контракт на экспорт верблюжьего молока, в процессе подписания – еще два на поставку муки и питьевой воды. При этом одна из отечественных компаний, выпускающих молочную продукцию, внесена в реестр поставщиков казахстанской сельхозпродукции в КНР.

Также Берик Уали проинформировал о мерах по выполнению еще одного поручения Президента, данного в Послании народу.

«Правительство и акиматы обязаны ускорить обеспечение коммуникациями участков под социальные частные дома, в том числе через государственно-частное партнерство», – подчеркнул Глава государства.

В реализацию указанного поручения из республиканского бюджета в 2020 году выделено 71,8 млрд тенге на подведение инженерных сетей к районам жилой застройки. Построено более 10 тыс. км сетей водо-, электро-, газо-, теплоснабжения и водоотведения, а также внутриквартальных проездов. Инженерными сетями обеспечено более 40 тыс. земельных участков.

До 2025 года планируется обеспечить инфраструктурой 235 тыс. земельных участков, из них в областных центрах и малых городах – 125 тыс., в сельской местности – 110 тыс. участков. Предполагается создавать инфраструктуру ежегодно для 47 тыс. земельных участков.

В 2021 году на подведение инженерных сетей к районам массовой жилищной застройки из средств Национального фонда и республиканского бюджета выделено 83,1 млрд тенге.

Популярное

Все
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Референдум-2022: встречи с международными наблюдателями
Почти половина населения Афганистана испытывает острый голод – ООН
ОСМС: мифы и реальность
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Хорошее начинание приобретает негативные оттенки: о подушевом финансировании секций и кружков
Германия планирует возобновить работу своих ТЭЦ, если Россия прекратит поставки газа
Жизнь, наполненная музыкой
Игры для разума
Майнишь дешево – плати дороже
Поддержка со стороны молодежи
Обсудили международный опыт
Взрослым – мыслить здраво, детям – учиться плавать
Идти вперед, а не назад
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Свежий выпуск
Активная подготовка в регионах
Свежий выпуск
Высокую оценку получил казахстанский металлургический завод
Свежий выпуск
Держаться вместе!
Свежий выпуск
Креативные и полезные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]