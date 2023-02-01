Сказка вне формата

Финал сказки о влюбленной Русалке, которая отдает свой голос в обмен на человеческую душу и возможность общаться со своим возлюбленным, трагичен – принц погибает. Но в видеоработе конец истории получился радостным и перспективным.

Инициатор создания музыкального фильма оперная дива Зарина Алтынбаева уверена, что сегодня нам всем не хватает чуда, чего-то прекрасного и волшебного.

– Именно по этой причине я решила обратиться к сказке и воссоздать на пленке мировой шедевр классической музыки – арию Русалки, – говорит певица.

Над очень качественным по исполнению и интересному по задумке видеороликом работали режиссер-постановщик Галым Асылов и главный оператор, художник по свету Юрий Левандовский. Запись самой арии была осуществлена совместно с Royal Philharmonic Orchestra (Лондонским филармоническим оркестром) под руководством композитора и музыкального продюсера Эндрю Скита.

Коллеги оперной дивы отмечают, что Зарина Алтынбаева чрезвычайно трудолюбивая, всегда горит новыми идеями и старается их воплощать. Видеоработа рассказывает о знакомстве девочки, роль которой исполнила юная модель Кира, со сказкой, а именно с главной ее героиней – Русалкой в исполнении Зарины Алтынбаевой.

Сцены с водой снимали на Капшагае осенью прошлого года.

– Было уже довольно прохладно, все были тепло одеты, кроме меня, но мы справились, – с улыбкой рассказывает Зарина о съемочном процессе.

Добавим, что за пару дней до презентации видеоработы Зарина Алтынбаева снискала большой успех, исполнив партию Виолетты в опере «Травиата» Верди на сцене КазНТОБ им. Абая.

У Зарины Алтынбаевой получился высококачественный художественный продукт, однако демонстрироваться он будет пока только на официальном YouTube-канале певицы. Она столкнулась с пресловутым приговором телевизионщиков: «Ваша работа – не наш формат». Но певица не теряет надежду, что телеканалы все же найдут возможность показать ее работу хронометражем в семь минут (в ротацию обычно попадают 3–4-минутные видеоклипы) как можно большему количеству казахстанских телезрителей.