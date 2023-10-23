Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах

В казахстанских школах завершается первая четверть
7 дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.
В казахстанских школах завершается первая четверть. Осенние каникулы продлятся 7 дней – с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно.
Министерство просвещения для эффективного проведения, личностного развития и досуга школьников в период осенних каникул предлагает план мероприятий в рамках «Единой программы воспитания»:
- организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями вузов, проведение интервью о научных проектах;
- в рамках реализации проекта «Детская библиотека» встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы;
- проведение родительских собраний на тему «Семейные традиции», беседы о семейных традициях в формате «педагог – ребенок – родитель»;
- в честь 930-летия со дня рождения Кожа Ахмета Яссауи написание эссе, проектных работ среди учащихся на тему «Учение мудрости Кожа Ахмета Яссауи»;
- проведение конкурса эссе среди учащихся на тему «Высоконравственная жизнь»;
- совместно с родителями и учащимися проведение мероприятий по здоровому образу жизни на тему «6 условий здоровья – чистый воздух, правильное питание, движение, спокойный сон, хорошее настроение, без депресии»;
- организация конкурса «Жас ақындар айтысы» на тему «Честь – отцу, уважение – матери», награждение победителей.
Как отметили в ведомстве, эти мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.
Ранее министерство просвещения РК утвердило даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в школах.