Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах

Образование
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В казахстанских школах завершается первая четверть

Фото: Kazpravda.kz

7 дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения РК.

В казахстанских школах завершается первая четверть. Осенние каникулы продлятся 7 дней – с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно.

Министерство просвещения для эффективного проведения, личностного развития и досуга школьников в период осенних каникул предлагает план мероприятий в рамках «Единой программы воспитания»:

- организация информационно-познавательных занятий по содержанию научно-проектных работ совместно с учащимися старших классов и родителями, встреча с преподавателями вузов, проведение интервью о научных проектах;

- в рамках реализации проекта «Детская библиотека» встреча с читателями и обсуждение прочитанной литературы;

- проведение родительских собраний на тему «Семейные традиции», беседы о семейных традициях в формате «педагог – ребенок – родитель»;

- в честь 930-летия со дня рождения Кожа Ахмета Яссауи написание эссе, проектных работ среди учащихся на тему «Учение мудрости Кожа Ахмета Яссауи»;

- проведение конкурса эссе среди учащихся на тему «Высоконравственная жизнь»;

- совместно с родителями и учащимися проведение мероприятий по здоровому образу жизни на тему «6 условий здоровья – чистый воздух, правильное питание, движение, спокойный сон, хорошее настроение, без депресии»;

- организация конкурса «Жас ақындар айтысы» на тему «Честь – отцу, уважение – матери», награждение победителей.

Как отметили в ведомстве, эти мероприятия направляются в организации образования в качестве методических рекомендаций.

Ранее министерство просвещения РК утвердило даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в школах.

 

#школа #школьники #каникулы #ученики

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