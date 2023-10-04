Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году

Министерство просвещения РК утвердило даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в школах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В организациях среднего образования 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая.

В 1-й четверти на обучение отводится 8 недель, осенние каникулы продолжительностью 7 дней пройдут с 30 октября по 5 ноября включительно.

Во 2-й четверти будет 8 учебных недель, зимние каникулы составят 10 дней, начнутся 29 декабря 2023 года и продлятся по 7 января 2024 года.

3-я четверть продлится 10 учебных недель. Весенние каникулы в 11 дней начнутся 21 марта и продлятся по 31 марта 2024 года.

Для обучающихся первых классов в 3-й четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней – с 5 по 11 февраля 2024 года.

Продолжительность 4-й четверти составит 8 учебных недель.

25 мая будут подведены итоги, и учебный год завершится.